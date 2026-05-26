El Valencia CF ata a uno de los mediocentros del futuro

La cantera del Valencia CF sigue mostrando un gran estado de salud. Son muchos los jugadores que en los últimos años han llegado al primer equipo tras pasar por diferentes categorías de la Academia y no hay más que ver el éxito de piezas clave como Diego López, Javi Guerra, Jesús o Tárrega. También de otros que se marcharon en los últimos tiempos como Mosquera, Yarek o Fran Pérez. Uno de los siguientes puede ser Aaron Mayol, mediocentro de 18 años recién cumplidos que quema etapas a toda velocidad y ya tiene el primer equipo a un paso.

Sin ir más lejos, el Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para ampliar la vinculación contractual con el mediocentro Aaron Mayol que continuará su formación en la Academia del Valencia CF. Firma hasta 2029 con una opción unilateral de dos años más por parte del club.

Aaron Mayol disputa un balón con el Juvenil del Valencia CF / E. Ripoll

Aaron Mayol ha competido esta temporada en el VCF Juvenil A con el que se ha proclamado Campeón del Grupo VII de División de Honor y ha participado en este tramo final de temporada en el VCF Mestalla con el que ha disputado 8 partidos en el Grupo III de Segunda RFEF, siendo titular en 6 de ellos. De hecho, en cuatro de los últimos cinco encuentros se logró ganar con goleada incluida.

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Corberán cuenta con él

El mediocentro valenciano de 18 años llegó a la Academia del Valencia CF la temporada pasada desde el fútbol base del Levante UD. Ahora es una de las perlas de la cantera y jugador al que le sigue muy de cerca Carlos Corberán, quien ha contado con él para varias sesiones de entrenamiento. Tanta es la fe del técnico en el joven valenciano que incluso podría realizar la pretemporada con el primer equipo, aunque inicialmente se espera que sea jugador del Valencia Mestalla con dinámica del primer equipo el próximo curso.