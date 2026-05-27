Arranca el juicio a Rafa Mir en València por presunto delito de agresión sexual y lesiones

Rafa Mir será juzgado este jueves 28 de mayo como supuesto autor de un delito de agresión sexual y otro de lesiones. El juicio se celebrará en la Sección Cuarta de la Audiencia de València en la Ciudad de la Justicia a partir de las 10:00 horas. El jugador del Elche CF, propiedad del Sevilla, se enfrenta a una petición del fiscal de 10 años y medio por los hechos ocurridos en 2024 cuando militaba cedido en las filas del Valencia CF. El jugador murciano, ya de vacaciones, está tranquilo y mantiene su inocencia.

La Fiscalía pidió en su escrito una condena de diez años y medio para Mir, mientras que su abogado pidió la libre absolución al defender que las relaciones fueron consentidas. Mir fue detenido en septiembre de 2024, cuando jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla. Una mujer a la que conoció en una discoteca denunció al jugador tras haber acudido a la casa del delantero junto con una amiga y dos amigos del murciano, uno de ellos el futbolista Pablo Jara, que también será juzgado.

Tas casi dos días detenido, Mir fue llevado al juzgado de Llíria y, tras comparecer ante la jueza y asegurar que se trató de relaciones sexuales consentidas, fue puesto en liberad provisional con medidas cautelares tras no haber reclamado ninguna de las partes su ingreso en prisión.

En octubre de 2025, el Juzgado de Instrucción de Llíria acordó procesar a Mir y a Jara por delitos de agresión sexual, en el caso del primero con acceso carnal y empleo de violencia al considerar la instructora que había indicios suficientes para hacerlo.

Rafa Mir (c) llega escoltado por la Guardia Civil al juzgado n. 8 de Llíria (Valencia) para pasar a disposición judicial, el 4 de septiembre de 2024, tras haber pasado dos días detenido después de haber sido denunciado por una joven por una doble agresión sexual. EFE/ Kai Försterling / Kai Försterling / EFE

Diez años y medio

La Fiscalía presentó su escrito en el que reclama una condena de diez años y medio para Mir, nueve por el delito de agresión sexual y una año y medio por el de lesiones, además de 74.000 euros de indemnización. En el caso de Jara se reclaman cuatro años de prisión y 6.280 euros de indemnización.

Noticias relacionadas

Por su parte, el abogado de Rafa Mir ha pedido la libre absolución del jugador al defender que las relaciones fueron consentidas y que el futbolista no realizó delito alguno. Además, se ha opuesto a la petición de la Fiscalía de que el juicio se celebre a puerta cerrada y de que las denunciantes y los acusados no puedan confrontar directamente. La Fiscalía pidió celebrarlo a puerta cerrada para proteger a las víctimas de las supuestas agresiones sexuales.