La banda de Corberán exige acertar

Si reforzar el juego exterior del Valencia CF ya debía ser una prioridad después de una temporada en la que al equipo le ha costado horrores ser productivo a nivel ofensivo, la lesión de Diego López ha multiplicado esta necesidad. El conjunto de Mestalla está obligado a mejorar en todas las parcelas del campo, pero en los costados tiene un 'boquete' importante.

Al grave contratiempo de López debe sumarle el hecho de que Largie Ramazani, jugador más productivo en banda de la temporada, haya finalizado su cesión y que el nivel de Arnaut Danjuma ha sido muy deficiente. Carlos Corberán solo tiene para la banda como jugador de garantías a Luis Rioja, por lo que este verano deberá firmar de dos a tres jugadores de banda.

Diego López durante el Valencia - Barcelona en Mestalla / EFE

Danjuma en el escaparate

El club le busca salida a Danjuma, cuya ficha es elevada y difícil de asumir para el rol que ha ofrecido esta campaña, en la que apenas ha tenido protagonismo al final. Es por ello que el Valencia prefiere que libere espacio para la llegada de otro futbolista.

A partir de ahí, el club no se puede permitir volver a fallar y tiene que encontrar un jugador con nivel titular, además de dos que pujen por su sitio en el once. En principio uno de ellos no será Largie Ramazani, aunque el conjunto de Mestalla intentaría ficharle si el Leeds le pusiera unas buenas condiciones de salida.

La cantera puede optar a una ficha

De lograr la salida de Danjuma, habría tres espacios que llenar y serán fichajes obligados salvo que Corberán decida hacer algo inédito la pasada temporada: apostar por la cantera. David Otorbi, después de su buen año con el Mestalla y de su renovación, quiere convencer al entrenador en pretemporada de que una de esas tres fichas puede ser para él.