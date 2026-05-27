Danjuma rompe su silencio con un extraño mensaje de futuro en el Valencia CF

El extremo neerlandés del Valencia CF Arnaut Danjuma ha roto su silencio con una extraña publicacion en sus redes sociales en la que comienza diciendo "𝐬𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨𝐬" y acaba haciendo autocrítica (solo colectiva) y apuntándose para la confección de la plantilla de la próxima temporada: "E𝐬𝐭𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚, 𝐬𝐢𝐧 𝐝𝐮𝐝𝐚, 𝐧𝐨 𝐡𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐚𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐯𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐦𝐞𝐫𝐞𝐜𝐞́𝐢𝐬, 𝐲 𝐞𝐬𝐨 𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐣𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐬𝐚: 𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐦𝐚́𝐬 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐭𝐞𝐬, 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐚𝐮́𝐧 𝐦𝐚́𝐬 𝐲 𝐝𝐚𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐯𝐢́𝐚 𝐦𝐚́𝐬 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨́𝐱𝐢𝐦𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐥𝐞𝐯𝐚𝐫 𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐡𝐞𝐫𝐦𝐨𝐬𝐨, 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐬𝐮 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐢́𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐚𝐥 𝐥𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐞𝐜𝐞", decía.

Estas han sido sus palabras en su publicación de Instagram: "𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬, 𝐬𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨𝐬. 𝐒𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐫 𝐥𝐨 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐦𝐢́ 𝐲 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛, 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐚𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧̃𝐞𝐫𝐨𝐬. 𝐋𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐦𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐡𝐚 𝐬𝐢𝐝𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐢́𝐛𝐥𝐞, 𝐲 𝐚𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝 𝐥𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛. 𝐄𝐬𝐭𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚, 𝐬𝐢𝐧 𝐝𝐮𝐝𝐚, 𝐧𝐨 𝐡𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐚𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐯𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐦𝐞𝐫𝐞𝐜𝐞́𝐢𝐬, 𝐲 𝐞𝐬𝐨 𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐣𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐬𝐚: 𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐦𝐚́𝐬 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐭𝐞𝐬, 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐚𝐮́𝐧 𝐦𝐚́𝐬 𝐲 𝐝𝐚𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐯𝐢́𝐚 𝐦𝐚́𝐬 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨́𝐱𝐢𝐦𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐥𝐞𝐯𝐚𝐫 𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐡𝐞𝐫𝐦𝐨𝐬𝐨, 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐬𝐮 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐢́𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐚𝐥 𝐥𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐞𝐜𝐞. 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐚𝐧𝐬𝐚 𝐲 𝐧𝐨𝐬 𝐯𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨".

Atrapado en un bucle

Un verano más, Arnaut Danjuma se encuentra en la misma situación que en los últimos años. Antes el problema fue para el Villarreal CF y ahora lo es para el Valencia CF, pero el bucle del futbolista neerlandés le tiene atrapado en un laberinto que le lleva todos los veranos a la casilla de salida. Esta vez no será una excepción.

El '7' lo ha hecho una vez más: generar expectativas al principio, cobrar un salario elevado y diluirse como un azucarillo más tarde. Desde que marcó 16 goles y dio 4 asistencias en 34 partidos con el Villarreal CF en la 22/23 son cuatro los clubes que han intentado rehabilitarlo y sacar de él lo que un día mostró: Tottenham, Everton, Villarreal de nuevo y Girona.

Pese a sus últimos cuatro fracasos, y como no después de hacer una buena pretemporada con el Villarreal, el Valencia CF fue el último que picó el anzuelo creyendo tener la capacidad de sacar la mejor versión de Danjuma. Carlos Corberán lo intentó y le dio oportunidades hasta la saciedad, pero el guion se volvió a cumplir.

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VILLARREAL (CASTELLÓN), 22/02/2026.- El delantero neerlandés del Valencia Arnaut Danjuma (d) con el balón ante el delantero canadiense del Villarreal Tajon Buchanan durante el encuentro correspondiente a la jornada 25 de Laliga EA Sports que disputan Villarreal CF y Valencia CF este domingo en el estadio de La Cerámica de Villarreal. EFE/ Andreu Esteban / Andreu Esteban / EFE

El extremo empezó muy bien, ilusionando a la gente y con buenas actuaciones. Tres goles y una asistencia en ocho jornadas componían un prometedor estreno, pero hasta ahí. Desde entonces el jugador empezó a perder peso en el juego del equipo, cada vez más testimonial sobre el campo hasta que empezó a encadenar suplencias. Desde la jornada ocho apenas dio una asistencia, no volvió a ver puerta y en las últimas 10 jornadas apenas sumó 89 minutos.