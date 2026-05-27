Los motivos del Valencia CF para fichar a Dani Parejo

Desde que los compañeros de Radio Marca desvelaran este martes la voluntad de Dani Parejo de volver al Valencia CF he sentido y palpado en el ambiente algo que llevaba desde la última final de Copa del Rey sin sentir ni palpar: ilusión. La idea de ver al centrocampista enfundarse la '10' de nuevo me tiene casi obsesionado las últimas horas por todo lo que representaría su regreso, desde lo deportivo hasta lo emocional, pasando por el relato interno de un vestuario al que el club pegó hace años el virus de la poca exigencia.

Con este humilde artículo de opinión no quiero ilusionar de más al personal, de hecho dudo mucho que esta entidad, cuya gestión lleva más de un lustro siendo más bien autolesiva, acometa una operación como esta. Pero es que más allá de lo bonito que sería que Parejo pudiera tener al menos uno de los años que le robaron, se me ocurren tantas razones por las que su llegada sería una gran noticia que no me puedo resistir a exponerlas.

Sentido de la responsabilidad

En primer lugar creo que Parejo tiene algo que en este equipo lleva muchos años faltando y es el sentido de la responsabilidad. Cuando peor se puso el histórico año del Centenario elevó la voz el de Coslada: "Me niego a dar por perdida una temporada en enero... Eso no va conmigo ni con el espíritu de este equipo. Hay tiempo y muchas ganas de lograr los objetivos. Aquí no se rinde nadie. Yo creo en este equipo", claro y conciso, un mensaje que caló muy fuerte en el vestuario. Donde otros se dejan llevar por la corriente y tratan de salir lo menos posible en la foto, tanto en el palco como en el campo, el '10' es de esos jugadores que dicen: "Aquí estoy yo", una actitud que va más allá de las palabras. Parejo pide la pelota cuando quema y no le preocupa cargar con la responsabilidad sobre sus hombros.

Parejo celebra el tanto que ponía por delante al Valencia CF / EFE

Exigencia

Esto va unido al siguiente motivo, que es la exigencia. Su imagen es la del último Valencia CF campeón y a ojos de Parejo este club no puede permitirse la infamia vivida en las últimas temporadas. El excapitán traería exigencia interna a ese vestuario y elevaría también el discurso de la entidad, los objetivos por los que debe pelear. "El Valencia es el Valencia", dijo en El Larguero la pasada noche. Bien lo sabe él, cuya historia como valencianista es la de redención de unos primeros años convulsos para acabar siendo el faro del mejor Valencia de la última década y sabe muy bien cuál es el lugar que le corresponde al club del que se marchó con lágrimas en los ojos.

Referente para el vestuario

Parejo, además, en un momento de madurez tan importante, podría ser junto con José Luis Gayà un referente para una plantilla más bien joven, de otra época y que no ha 'mamado' un gran Valencia. Por mucho que el listón de la exigencia se haya tirado al suelo y pisoteado en los últimos tiempos, hasta el punto de que muchos estarían encantados de conocerse por jugar la 'Conference League', el de Coslada sabe que el lugar del club de Mestalla está varios puestos más arriba.

Organizador puro y jugador 'indestructible'

Por último, y de hecho lo más importante, es la cuestión deportiva. No nos podemos engañar, no vendría el Parejo que se fue, pero con 37 años lo sigo viendo más que capaz de gobernar la medular valencianista. Viene de jugar 41 partidos con el Villarreal a una media de 41 minutos por choque, pero llegaría a un Valencia que lamentablemente solamente juega una competición por semana y hablamos de un jugador con un historial de lesiones casi nulo (se ha perdido 18 partidos por lesión en más de quince años de carrera).

Con una buena gestión de cargas, el Valencia CF podría gozar de un jugador que sería el más talentoso de toda la plantilla. Creo, además, que el conjunto de Carlos Corberán adolece por completo del perfil organizador puro y en eso Parejo es uno de los mejores jugadores de LaLiga. Su forma de jugar beneficiaría en primer lugar a una defensa cuyo fuerte no es la salida de balón, que tendría por delante a un jugador proactivo a la hora de ofrecer líneas de pase, pero sobre todo a Javi Guerra, menos exigido a la hora de ordenar el juego y más liberado para aparecer en su principal zona de influencia, entre líneas, aportando llegada y conectando con la parcela ofensiva de forma más constante por la ayuda de un centrocampista de talento para subir el balón.