El Valencia CF planifica la temporada 26/27 bajo una premisa: 'Nadie es imprescincible'

El Valencia CF ha arrancado la planificaciòn de la temporada 26/27 bajo una premisa: 'Nadie es imprescindible'. Carlos Corberán está dispuesto a abrir la puerta de salida a todos aquellos jugadores con contrato en vigor que se quieran ir y traigan ofertas. Si algún futbolista de la plantilla acabó la temporada molesto por alguna circunstancia y cree que no va a estar a gusto a las órdenes del entrenador en el nuevo proyecto, es momento de hablar ahora... con sinceridad y ofertas encima de la mesa.

No es el caso de Javi Guerra. El principal activo del Valencia CF se encuentra bien en el club y no tiene la intención de salir este verano, tal y como publicaba recientemente Tribuna Deportiva. El jugador está comprometido y el club no siente la necesidad de marcar su nombre en rojo como sucedió otros veranos. El '8' ha dado un paso adelante en la recta final de la temporada y Corberán ha premiado su rendimiento a base de titularidades y continuidad en el once. Ahora mismo es una pieza clave para el nuevo proyecto.

Una vez finalizada Laiga, el club ha retomado esta semana la planificación de la temporada 26/27 que ya cuenta con dos fichajes cerrados por la estructura deportiva de Ron Gourlay: el central neerlandés Justin De Haas y el mediocentro malí Aliou Dieng. El siguiente en caer será Stole Dimitrievski, cuya decisión de ejectutar su opción de compra ya está tomada y comunicada a falta de hacerla oficial en las próximas fechas. El club mientras tanto centra sus fuerzas en la renovación de Guido Rodríguez. La continuidad del argentino, que acaba contrato en junio, es prioritaria y la orden es pelear su fichaje hasta el final dentro de los parámetros económicos permitidos.

Noticias relacionadas

De Andrés a los descartados

También se han intensificado las negociaciones en las últimas horas con el lateral derecho del Aston Villa Andrés García, interés desvelado por SUPER el pasado 18 de abril. El club se prepara para acometer fichajes en todas sus líneas (portería, defensa, centro del campo, banda y delantera). Y es que, tal y como publicó Cope Valencia, el técnico no cuenta con ninguno de los cedidos (Julen Agirrezabala, Unai Núñez, Largie Ramazani y Lucas Beltrán) ni con los tres jugadores además de Guido que acaban contrato el 30 de junio (Eray Cömert, Thierry Rendall y Renzo Saravia). Baptiste Santamaria y Dani Raba siguen sin contar para el entrenador como en el mercado de invierno.