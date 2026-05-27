¿Volverías a jugar en el Valencia CF? Dani Parejo responde

Dani Parejo ha dejado atrás seis temporadas exitosas en el Villarreal CF convertido en leyenda del club amarillo. La entidad grogueta ha acabado para el centrocampista, pero no el fútbol. El de Coslada no tiene previsto colgar las botas todavía a sus 37 años. En sus planes está seguir jugando al fútbol. Dani, instalado felizmente en València con su familia desde hace años, se ve con fuerzas y ganas de continuar. Parejo nunca ha cerrado la puerta al Valencia CF, pero... ¿Estaría dispuesto a volver al club este verano todavía propiedad de Peter Lim? El futbolista respondió ayer a esa pregunta en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena Ser.

Lo primero que dejó claro Parejo es que se ve "capacitado para seguir jugando". "Ahora me toca asimilar un poco, porque yo tenía la esperanza de jugar un año más en Villarreal y me veo capacitado para seguir jugando. Quiero pensarlo con mi familia, tengo 3 hijos, llevo 15 años viviendo en Valencia, están muy arraigados aquí y sí que me gustaría jugar, pero tengo que descansar y pensar con mi mujer y elegir si me sale un sitio idóneo que me guste. El club, su forma de jugar y una ciudad que para mi familia sea cómoda, estaría encantado. Estoy en la tesitura de que si no sale nada que me venga bien, pues alomejor tomo la decisión de no volver a jugar. Creo que no la voy a tomar, voy a tener opciones para seguir jugando", explicaba.

¿En el Valencia CF?

¿Si te llamasen del Valencia CF te lo pensarías o no?, preguntaba Manu Carreño. La respuesta no tiene despedicio y deja claro el cariño y el respeto que siente Dani por la entidad de Mestalla. "Llevo quince años aqui, tengo muchos amigos del Valencia que me han dicho que 'tienes que venir aquí a jugar', 'que tú eres de los nuestros'... A ver, el Valencia ha sido mi vida, he jugado 9 años allí, he conseguido ganar un título y lo más bonito en la vida es lo que dejas y cómo se comportan contigo. Yo voy por la calle por València y la gente me ama, me quiere muchísimo y para mí es lo más bonito, lo que dejas y cómo te ve el resto de personas. Para mí es un halago... si sale la oportunidad tendría que pensarlo y valorar todo, pero el Valencia es uno de los mejores clubs de Europa, tiene una masa social que es increíble, la historia y los títulos que tiene están ahí... El Valencia es el Valencia".

Noticias relacionadas

¿El dinero es lo de menos?, repreguntaba a continuación Carreño. "Está claro, también te voy a decir una cosa, que no me salga a pagar... que está la vida muy cara, los niños, la gasolina está por las nubes...!", bromeaba Parejo entre risas. A pesar del maltrato de Peter Lim, Dani no ha perdido el sentido del humor y menos su sentido de pertenencia valencianista.