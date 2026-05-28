La Generalitat obliga a ejecutar un tanque de tormentas y un muro de 4 metros junto a la Ciudad Deportiva de Paterna para clasificar el suelo como urbano

La Ciudad Deportiva del Valencia CF gana valor ya que su suelo, actualmente clasificado como no urbanizable, pasará a ser urbano dentro de la modificación puntual del PGOU impulsada por el Ayuntamiento de Paterna. Y uno de los primeros pasos esenciales está dado. El Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica, órgano perteneciente a la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana ha informado favorablemente sobre la Declaración Ambiental, si bien apunta a una serie de requisitos que deberán tenerse en cuenta, como la protección de la instalación deportiva por su alto riesgo de inundabilidad.

El objeto de dicha modificación es regularizar la situación urbanística de los terrenos donde se ubica esta Ciudad Deportiva y cambiar esta clasificación pasándolo a suelo urbano, dado que ya dispone de todos los servicios públicos y se encuentra rodeado de suelo urbano. Así, se le dotará de una calificación de dotacional deportivo-recreativo de titularidad privada permitiendo funciones de carácter terciario, dotacional o relacionadas con el transporte y las infraestructuras urbanas y territoriales, así como el equipamiento deportivo privado. El documento apunta que el PGOU de Paterna data de 1990 y que pese a su revisión se inició en 2013, en 2016 se renunció a continuar con su tramitación.

Superficie total afectada

La afección de la modificación puntual abarca 138.347 metros cuadrado y se le dotará de una edificabilidad de 0,22 metros cuadrados de techo, una ocupación del suelo del 30% y una altura máxima edificable de 15 m. Con la nueva clasificación, se pretenden implantar un gimnasio, una cafetería, oficinas, alojamiento (hospedaje-residencia comunitaria) o tiendas. Además, a la superficie inicial se añaden parcelas con una superficie de 4.690 m2. Entre ambos terrenos suman 143.037 m2.

Vista aérea de la Ciudad Deportiva de Paterna / VCF

Pero la aceptación de la Declaración Ambiental tiene un asterisco: la inundabilidad de la Ciudad Deportiva. A raíz de la petición de camio de suelo, la Confederación Hidrográfica del Júcar emitió un informe consultivo. En el mismo se detallaba que la actuación impulsada por el consistorio paternero se encuentra en la zona de policía del Barranco d´En Dolça, "no estando estudiado el riesgo de inundación en la cartografía ". En este sentido, el documento emitido ahora por el Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica recuerda que el estudio de inundabilidad de noviembre de 2021 fue desfavorable. En cambio, en octubre de 2023, sí recibió luz verde por parte del Servicio de Gestión de Riesgos en el Territorio, aunque matizaba que ·"en un periodo de retorno de 500 años, el cauce del barranco d´en Dolça y las obras de drenaje existentes son insuficientes para absorber los caudales que se producen, produciéndose calados importantes en el ámbito de actuación".

Por tanto, la Declaración Ambiental y Estratégica recuerda que el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) especifica que el suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser objeto de reclasificación como suelo urbano. Con lo cual, sin medidas correctoras los terrenos de la Ciudad Deportiva de Paterna no pueden obtener la nueva clasificación. Ante esta contingencia, se adopta como solución la ejecución de un tanque de tormentas de 20.000 metros cuatrados y un muro de 444 m de longitud con 4 metros de alto (a modo de pantalla acústica). Así, el documento del Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica sostiene que en cuanto se ejecuten las medidas correctoras el suelo dejará de tener peligrosidad y podrá ser reclasificado a urbano.

Instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna / VCF

Pero esa reclaración positiva y favorable al cambio de suelo, lleva acompañada una declaración: "En cuanto se apruebe definitivamente este instrumento urbanístico, el suelo ya sería urbano, sin haberse ejecutado las medidas correctoras, por lo que se incumpliría la normativa del Patricova". Por tanto, El servicio territorial autonómica advierte que que el Ayuntamiento de Paterna "ha de ser el garante del cumplimiento de las obras del tanque de tormentas, esto es, se ha de aprobar definitivamente la Modificación Puntual con la condición de que se cumplan las medidas correctoras y es el propio Ayuntamiento el que ha de habilitar las obras. Si el Ayuntamiento no cumple este condicionante, el acuerdo de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia podría ser revocado". Además, puntualiza el texto de la declaración ambiental que el tanque de tormentas necesario para garanitzar la seguridad deberá ejecutarse fuera de la zona de protección de las carreteras próximas a la Ciudad Deportiva y que su nueva ubicación requerirá del informe favorable del Servicio de Gestión de Riesgos en el Territorio.

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Compensación economica

Por último, la declaración ambiental, apoyándose en la actual ley valenciana del suelo (Trlotup) establece la necesidad de unas reservas dotacionales con unas determinadas cuantías en un cambio de clasificación de suelo. La documentación justifica que no se realizará una cesión en suelo para el establecimiento de una parte de esta reserva y que, en su lugar, se compensará económicamente, que no especifica.

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