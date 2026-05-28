EA Sports confirma la llegada de Mario Kempes a FC26: la gran leyenda del Valencia CF estará en la actualización del Mundial

La temporada regular ya ha terminado y, como suele ocurrir cada año, el interés futbolístico disminuye ligeramente durante las semanas previas al verano. Sin embargo, los años de Mundial cambian por completo el panorama tanto para los aficionados al fútbol como para la enorme comunidad de jugadores de FC26, el videojuego de fútbol de EA Sports anteriormente conocido como FIFA. La compañía canadiense prepara una de las actualizaciones más ambiciosas de los últimos años con un evento especial dedicado al Mundial que llegará el próximo 4 de junio y que promete revolucionar el modo Ultimate Team. Nuevas licencias, contenido diario, festivales de tokens, cartas especiales y la esperada incorporación de figuras históricas marcarán una actualización que ya genera una enorme expectación entre millones de jugadores en todo el mundo.

Entre las grandes novedades que prepara EA Sports destaca especialmente el regreso de la selección brasileña con licencia oficial y la presencia de Neymar Jr como uno de los grandes reclamos promocionales del evento. Además, distintas filtraciones apuntan a la llegada de una carta especial de Pelé y a la incorporación de nuevos iconos históricos relacionados con la historia de los Mundiales. Entre ellos aparecen dos nombres que han disparado la ilusión de los aficionados sudamericanos y, especialmente, de los valencianistas: Rivellino y Mario Alberto Kempes. Aunque se especula que estos iconos no llegarían hasta el 19 de junio, la presencia del legendario delantero argentino ya se da prácticamente por hecha dentro de la comunidad de FC26.

Mario Kempes y Pablo Aimar: la dupla argentina que ilusiona al valencianismo en Ultimate Team

La posible incorporación de Mario Kempes supone una noticia especialmente importante para el valencianismo. El histórico delantero argentino se convertiría en uno de los grandes representantes del Valencia CF dentro del videojuego y permitiría a los aficionados construir una dupla histórica junto a Pablo Aimar, incluido como héroe del club desde el pasado mes de noviembre. Dos de los futbolistas argentinos más talentosos y queridos que han pasado por Mestalla podrían coincidir ahora en Ultimate Team, un escenario que muchos seguidores che llevaban años esperando. La comunidad valencianista considera que, pese a la presencia de otros exjugadores como Kluivert o Morientes, pocos representan tan claramente la identidad histórica del Valencia como Kempes y Aimar.

La figura de Mario Alberto Kempes ocupa un lugar absolutamente privilegiado en la historia del Valencia CF. “El Matador” llegó al club en 1976 y rápidamente se convirtió en uno de los delanteros más dominantes del fútbol europeo gracias a su potencia física, su carácter competitivo y una capacidad goleadora extraordinaria. Ganó dos Trofeos Pichichi consecutivos como máximo goleador de LaLiga en las temporadas 1976-77 y 1977-78, algo que consolidó su estatus de estrella internacional. Su momento más recordado como valencianista llegó en la final de la Copa del Rey de 1979 ante el Real Madrid, donde marcó los dos goles que dieron el título al conjunto blanquinegro. Posteriormente también lideró la conquista de la Recopa de Europa y de la Supercopa de Europa en 1980, formando parte de una de las generaciones más gloriosas del club.

“No digan gol, digan Kempes”: un mito eterno del fútbol argentino y mundial

Los números de Kempes en Mestalla explican perfectamente la dimensión de su leyenda. Durante ocho temporadas anotó 149 goles en 246 partidos oficiales, registros que todavía hoy lo mantienen entre los máximos goleadores históricos del Valencia CF. Sin embargo, más allá de las estadísticas, el argentino dejó un legado emocional imborrable gracias a su carisma, su entrega constante y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Para varias generaciones de aficionados valencianistas, Kempes simboliza el nacimiento del Valencia moderno y competitivo a nivel internacional. Su nombre continúa siendo uno de los más ovacionados cada vez que pisa Mestalla y sigue ocupando un lugar de honor dentro de la memoria colectiva del club.

Homenaje a Mario Alberto Kempes / CamisetasValenciaCF.com

La dimensión mundial de Mario Kempes alcanzó su punto más alto en el Mundial de Argentina 1978. Aquel torneo convirtió al delantero argentino en una figura eterna del fútbol internacional. Kempes fue el máximo goleador de la competición con seis tantos y lideró a la selección albiceleste hacia la conquista de su primera Copa del Mundo. En la final frente a Países Bajos marcó dos goles decisivos y ofreció una actuación histórica que le permitió recibir el Balón de Oro del torneo como mejor jugador del campeonato. De esta manera se convirtió en uno de los pocos futbolistas capaces de ganar en un mismo Mundial el título, el premio al máximo goleador y el reconocimiento individual al mejor jugador del torneo. Para muchos aficionados argentinos sigue siendo el tercer gran icono histórico del país, únicamente por detrás de Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

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FC26 prepara una actualización histórica para el Mundial

La llegada de Mario Kempes a FC26 no solo supone un homenaje a una de las grandes leyendas del fútbol argentino y valencianista, sino también una clara apuesta de EA Sports por recuperar la esencia de los grandes Mundiales dentro de Ultimate Team. Las experiencias vividas en los eventos especiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 demostraron que los años mundialistas son capaces de revitalizar completamente la comunidad del videojuego, aumentando el interés competitivo y devolviendo la ilusión a millones de jugadores durante el verano. Todo apunta a que la compañía quiere repetir ese éxito con una actualización repleta de contenido, recompensas y nuevas cartas históricas.

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La última oportunidad de Neymar / EFE

Con Neymar Jr, Pelé, nuevas licencias oficiales y la posible incorporación de Mario Kempes, FC26 prepara uno de los eventos más esperados de los últimos años. Para el valencianismo, además, supone la oportunidad de volver a disfrutar digitalmente de una de las mayores leyendas que ha vestido la camiseta blanquinegra. Porque en Mestalla hay frases que nunca pasan de moda. Y una de ellas sigue resonando con fuerza décadas después: no digan gol, digan Kempes.