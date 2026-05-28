La hora de la verdad para Guido con la lista del Mundial de Scaloni: así están las quinielas en Argentina

Lionel Scaloni apura el plazo para dar a conocer una de las listas de 26 más esperadas: Argentina. El seleccionador de la actual campeona del mundo tiene que dar antes del sábado 30 su lista de final de internanacionales que defenderán el título de Qatar. Uno de los jugadores que está pendiente de la llamada de la Albiceleste es el todavía jugador del Valencia CF hasta el 30 de junio: Guido Rodríguez. El centrocampista no pierde la esperanza por su buena segunda vuelta en LaLiga, pero sabe que es consciente de la dificultad.

¿Estará? Según las listas que maneja el diario Olé lo tiene más que complicado. Según el rotativo argentino, estos jugadores son fijos: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez. Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone: Thiago Almada, Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Posteriormente habla de seis jugadores que están pendiente de revisión médica el motivo que está retrasando la convocatoria de Argentina. Son Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Nico Paz, Nicolás González y Giovani Lo Celso.

SAN SEBASTIÁN, 17/05/2026.- El centrocampista argentino del Valencia Guido Rodríguez (3d) celebra su gol, tercero del equipo ante la Real, durante el partido de la jornada 37 de LaLiga que Real Sociedad y Valencia CF disputan este domingo en el estadio de Anoeta. EFE/Juan Herrero / Juan Herrero / EFE

El grupo de Guido

A Guido lo incuyen en una nómina de jugadores "con posibilidades mínimas" que lo tienen complicado salvo contratiempo como es el caso de los porteros Facundo Cambeses y Walter Benitez. Los defensores Martínez Quarta, Gabriel Rojas, Zaid Romero, Kevin Mac Allister, Germán Pezzella y Luciano Di Lollo. Los medios Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Equi Fernández, Nicolás Domínguez, Guido Rodríguez, así como los delanteros: Tomás Aranda, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono, Santiago Castro y el 'valenciano' Mateo Pellegrino.

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“Esperaremos hasta el final para presentar la lista, como siempre será dolorosa para algunos chicos y alegre para otros, pero esto es así. Todavía tenemos alguna duda, algún problemita con algún jugador que terminaremos de resolverlo en estos días. El criterio es el de siempre, el rendimiento, que puedan llegar de la mejor manera y lamentablemente en algunos casos no está haciendo así. Queremos tener certezas sobre su evolución y ver cómo están los chicos que no vienen bien”, dijo Scaloni en una entrevista con DSports.