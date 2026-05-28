Las opciones de Cristhian Mosquera de ser titular en la final de Champions

El exjugador del Valencia CF Cristhian Mosquera está ante el partido más importante de su todavía corta carrera. Cerca del año después de abandonar Mestalla rumbo al Arsenal FC, el central hispanocolombiano tiene muchas opciones de ser titular este sábado en la final de la Champions League frente al todopoderoso Paris Saint-Germain en Budapest. Además, el alicantino podría hacerlo actuando como lateral derecho debido a los problemas físicos que arrastra el conjunto londinense en esa demarcación.

Las lesiones de Ben White y Jurrien Timber han abierto de par en par la puerta del once a un futbolista que, hasta hace apenas un año, sufría en una temporada complicada en el Valencia y que ahora está a un paso de tocar el cielo europeo. Mikel Arteta baraja dos nombres principales para cubrir el lateral diestro, el del exvalencianista, así como como el del defensa zurdo Piero Hincapié.

"Un sueño por cumplir" tras una temporada "difícil"

En declaraciones a la prensa española desplazada a Londres, el defensa reconoció la dimensión del momento que atraviesa tras conquistar recientemente la Premier League con el Arsenal, un título histórico para los ‘Gunners’ después de 22 años de espera.

“Ha sido una locura. Para mí el año pasado fue una temporada difícil con el Valencia y ahora llegar aquí y conseguir títulos es un sueño. Lo hablé con mi familia el otro día, quién iba a decir que estaría pasando por momentos”, explicó Mosquera.

El canterano valencianista también valoró el crecimiento competitivo del Arsenal y la posibilidad de completar una temporada histórica levantando también la máxima competición continental."Sabemos el Arsenal el club que es, los últimos años ha estado cerca de conseguir cosas. Hemos podido ganar la Premier y ahora a ver si podemos ganar la Champions también".

Un Valencia pendiente de su excentral en la gran noche europea

En el entorno valencianista no pasa desapercibido que uno de los grandes talentos formados en Paterna pueda ser protagonista en una final de Champions, poco después de su salida. Mosquera podría tener enfrente este sábado a algunos de los futbolistas más desequilibrantes del planeta, como Khvicha Kvaratskhelia o Desiré Doué, en un reto mayúsculo para el defensor español.

"Me han mencionado mucho esos nombres estos días. Es un sueño estar en una final, poder participar en ella. Me lo tomo como un reto, como un sueño desde pequeño. Se me vienen a la mente muchos recuerdos, la familia, los sacrificios...", afirmó.

El exvalencianista también dejó claro que el reciente título liguero puede jugar un papel importante a nivel emocional de cara a la gran final continental. "Fue un alivio (ganar la Premier). La temporada ha sido muy larga. 22 años después ha llegado, los hemos celebrado como toca, pero con la final en la mente porque la queremos también. Haber conseguido la Premier nos da un plus, de jugar relajados no sería la palabra, quizás más liberados. Esa felicidad suma, claro".

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En lo económico, el Valencia CF, que lo vendió por 15 millones de euros más otros cuatro en función de variables, sigue con interés una final de Champions dentro de los pluses del acuerdo cerrado entre clubes en julio de 2025.