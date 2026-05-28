El refugio de vacaciones de Justin de Haas camino al Valencia CF 26/27

El próximo jugador del Valencia CF Justin de Haas, ha elegido Marbella para disfrutar de sus vacaciones de verano antes de incorporarse a la disciplina de Carlos Corberán. El central neerlandés, que llegará procedente del Famalicão portugués, aprovechará unos días de descanso en la Costa del Sol antes de iniciar la pretemporada con el conjunto de Mestalla.

De Haas se convertirá en uno de los primeros refuerzos del nuevo proyecto valencianista, tras una operación cerrada a coste cero tras finalizar contrato en Portugal. El defensa, de 1,94 metros y con notable capacidad en el juego aéreo y la salida de balón, es una apuesta estratégica de la dirección deportiva para reforzar el eje de la zaga de cara al próximo curso.

Las vacaciones de Justin de Haas camino al Valencia CF / IG

El neerlandés es uno de los dos fichajes que el Valencia tiene cerrados para la campaña 26/27 junto al mediocentro maliense Aliou Dieng, un perfil de contención solicitado para apuntalar la medular del equipo. Ambos futbolistas se pondrán a las órdenes de Corberán en el arranque de la pretemporada.

Ya estuvo en València

SUPER cazó en marzo al primer fichaje del Valencia CF de la temporada 26/27. Justin de Haas aprovechó el parón de selecciones para visitar la que será su nueva ciudad y de paso avanzar una serie de gestiones.

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El central, sin fútbol en Portugal por la última ventana internacional previa al Mundial 2030, pasó unas 'micro' vacaciones en la capital del Turia para poner en orden algunos asuntos personales y conocer de primera mano la que será su casa durante los próximos años.