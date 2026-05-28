El Valencia CF premia la fidelidad de los abonados con más de 50 años de antigüedad

El Valencia CF ha rendido homenaje, acabada la temporada 2025/26, a algunos de los grandes guardianes de su historia. El Camp de Mestalla acogió uno de los actos más emotivos del calendario valencianista con el reconocimiento a los socios que acumulan más de 50 años de antigüedad ininterrumpida como abonados de la entidad.

En total, los 35 socios presentes recibieron una insignia conmemorativa como símbolo de su fidelidad, compromiso y amor eterno por el club de sus vidas: el Valencia.

"Es uno de esos días que quedan grabados para siempre en la memoria del club. Un día para reconocer algo que no se puede explicar únicamente con palabras porque no se celebra solo una cifra, celebramos medio siglo de compromiso, sentimiento y de amor por unos colores", destacó el director general del Valencia CF, Javier Solís.

El acto contó también con una amplia representación del valencianismo institucional y deportivo. Estuvieron presentes el propio Solís, el 'team manager' del primer equipo masculino, Voro González, la leyenda valencianista Pepe Claramunt —en pleno ‘Año Claramunt’—, además de los embajadores del club Ricardo Arias y Miguel Tendillo, el presidente de la Asociación de Futbolistas VCF, Fernando Giner, y el presidente de honor de la AFVCF, Vicente Guillot.

Foto de familia en Mestalla tras el acto de homenaje a los socios con más de 50 años de antigüedad / VCF Media

Medio siglo de fidelidad al Valencia CF

Uno de los socios homenajeados, Luis Urrutia, puso voz al sentimiento compartido durante el acto celebrado en Mestalla. "Son muchos años aquí y, ojalá, sean más. Ha sido un acto muy emotivo, muy bien organizado y con tacto", señaló emocionado.

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El reconocimiento del Valencia CF a sus socios más veteranos evidencia el vínculo emocional que une al club con una de las aficiones más fieles y numerosas del fútbol español. Un homenaje a varias generaciones de valencianistas que han acompañado al equipo durante más de medio siglo.