André Almeida deja claro que quiere seguir: "Voy a continuar creciendo y mejorando para ayudar al Valencia"

El centrocampista portugués André Almeida es uno de los futbolistas sobre los que se cierne un interrogante de cara al futuro. Después de renovar hasta junio de 2029, el talentoso mediapunta sigue sin acabar de romper y el club estudiará las ofertas que este mercado de verano puedan llegar con el objetivo de darle una salida. Eso sí, como sucedió hace cerca de un año, antes se querrá tener cubierta una zona ofensiva del centro del campo donde tampoco ha terminado de convencer el medio suizo Filip Ugrinic.

Como siempre ocurre bajo la administración Lim, sin apenas ingresos extraordinarios, altas y bajas irán de la mano con tal de ajustarse al presupuesto limitado que autorizará el máximo accionista. Por lo tanto, como el de muchos de sus compañeros de plantilla, el futuro de Almeida como valencianista es incierto, sobre todo, con todo el mercado estival por delante. El club escucha ofertas por la totalidad de los jugadores. Lo que ha querido dejar claro el futbolista ya, a través de sus redes sociales, es que su idea pasar por seguir vestido de blanquinegro la próxima campaña.

"Voy a continuar creciendo mejorando para ayudar al Valencia a volver donde merece estar", ha escrito en su perfil de Instagram el jugador de 25 años. Sin duda, el ex del Vitória de Guimarães deberá mejorar sus prestaciones de la temporada 2025/26, en la que desapareció de los planes del entrenador sobremanera en la parte final de LaLiga.

Tras la derrota en casa ante el Celta (2-3), el luso ha sido uno de los principales señalados en las decisiones de Carlos Corberán. Aquel día, 5 de abril, fue sustituido por el técnico en el minuto 63 y, desde entonces, el medio apenas ha jugado los minutos de la 'basura' en tres partidos más: Girona (6'), Real Sociedad (7') y Barcelona (1'). Un bagaje muy pobre para un jugador internacional sub-21 con Portugal al que le ha costado desde su llegada al club en 2022 sacar a relucir la calidad que atesora. Esta campaña, André ha sumado un total de 1016 minutos en LaLiga, sin goles y solo dos asistencias.

El mensaje completo del '10' portugués

Este es el mensaje completo que André Almeida ha dejado antes de empreder las vacaciones con el plan de volver a València en julio para hacer la pretemporada con el Valencia, con el que tiene contrato hasta junio de 2029. "Final de una temporada dura para nosotros. Lejos de lo que este club y estos aficionados merecen", comienza y sigue:

"No fue fácil ni a nivel individual ni a nivel colectivo, pero demostramos que estando todos juntos somos más fuertes.

Instagram André Almeida

Siempre prometo trabajo y ahora aún más… voy a continuar creciendo y mejorando para ayudar al Valencia a volver donde merece estar.

Gracias a quienes estuvieron siempre de mi lado en los buenos y en los malos momentos.

Mi respeto a todos los aficionados del Valencia CF.

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Volveremos más fuertes".