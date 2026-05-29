¿Qué notas les pondrías a los protagonistas del Valencia CF?

Una semana después del final de LaLiga llega la hora de las calificaciones, de saber cuál es la nota que el aficionado valencianista le pone a lo hecho por el Valencia, y por cada uno de sus protagonistas. Desde lo más alto de los despachos hasta el futbolista de la plantilla con menos minutos.

En SUPER nadie escapa a la crítica tras siete temporadas sin lograr el objetivo de la clasificación para competiciones europeas. Después de levantar el título de Copa en 2019 y meter al club por segundo año en Champions, en los comienzos del curso 19/20 Peter Lim se deshizo de Marcelino y Alemany. Años más tarde el técnico ha repetido lo hecho en València con un Villarreal CF al que ha colocado por primera vez en su historia dos veces seguidas en Liga de Campeones, y el ejecutivo es el responsable de la elaboración de la plantilla del Atlético de Madrid.

Hasta qué grado Peter Lim sigue siendo el responsable de que el Valencia no levante cabeza y sea incapaz de volver a Europa e, incluso, haya corrido el riesgo de descenso a Segunda una temporada más. ¿Y su hijo, Kiat Lim, presidente a la distancia desde marzo de 2025?

Es cierto que el pasado verano aumentó la inversión en fichajes en relación a temporadas anteriores, aunque en unos pocos millones, alrededor de 17 millones para un sinfín de refuerzos, once, repartidos entre verano e invierno. Como de costumbre, la mayoría cedidos que no continuarán. Carlos Corberán, sin nadie al frente en los fichajes, asumió la mayor parte del protagonismo en auxilio de un CEO de Fútbol, Ron Gourlay, que aterrizó a comienzos de julio en València, más de un mes después del famoso comunicado con foto desde Singapur en el que el club fijó como meta el regreso a las competiciones UEFA. Una foto, por cierto, en la que también salía el director general, Javier Solís. Heredero en este cargo de Alemany, hombre de fútbol, el balear, que construyó el último gran Valencia.

En noviembre, Miguel Ángel Corona abandonó el club rumbo a Panathinaikos. Gourlay cambió la estructura nombrando a Lisandro Isei, director de scoutings, junto a Hans Gillhaus, experto en el mercado europeo, y Andrés Zamora, en el sudamericano. De Isei son los primeros fichajes para la campaña 26/27, a coste cero, Justin de Haas y Aliou Dieng.

Justin de Haas, en un partido agradeciendo el apoyo de la hinchada de Famaliçao / Instagram de Justin de Haas

En lo estrictamente deportivo, el Valencia de Corberán se comportó de modo camaleónico. Horrible en la primera vuelta, en la que solo firmó 17 puntos y pasó cuatro jornadas en puestos de descenso. Y notable, en la segunda. Solo Madrid y Barça mejoraron la puntuación de los valencianistas, 32 puntos en los segundos 19 partidos de la mano de Corberán, entrenador al que Gourlay siempre quiso mantener en el cargo, a pesar del pobre rendimiento en las primeras 20-25 jornadas.

<noiframe><ul><li>Valencianista, ¿qué nota le pones a la temporada del Valencia CF y sus protagonistas?</li></ul></noiframe>

Las claves por línea

Por líneas, Stole Dimitrievski se rebeló primero con palabras y después con hechos sobre el campo para arrebatar la titularidad a Julen Agirrezabala. El centro de la defensa sufrió la falta de regularidad y también de que el club acertase con el recambio de Cristhian Mosquera, quién, precisamente, este sábado jugará la final de Champions con el Arsenal FC. Copete, Cömert y Tárrega fueron los que más jugaron.

Guido Rodríguez solventó desde enero el fichaje fallido de Baptiste Santamaría en el pivote defensivo, mientras que la mediapunta no terminó de arrancar. Filip Ugrinic no rindió como se esperaba, tampoco André Almeida... Y Javi Guerra apareció en el tramo final para alimentar una opción de ir a Europa vía Conference League. Los extremos, por su parte, carecieron también de protagonismo. Ramazani despertó en la segunda vuelta tras una primera muy gris y Luis Rioja volvió a ser la apuesta más fiable.

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En términos goleadores, Hugo Duro, con menor incidencia en el juego que Umar Sadiq, fue el máximo artillero con diez goles. El nigeriano, otra vez desde el mercado de invierno, ayudó en la red, anotando cuatro goles y repartiendo tres asistencias en poco más de 900 minutos ligueros.