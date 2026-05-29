Final de la Champions entre Kang In Lee y Mosquera: gana Paterna, pierde Lim

El Puskas Arena de Budapest corona hoy al nuevo rey de Europa. El Paris Saint-Germain y Arsenal se enfrentan este sábado (18.00 horas) en una final de la Champions League marcada en clave valencianista por la presencia de Kang In Lee y Cristhian Mosquera. Los dos canteranos de élite del Valencia CF se enfrentan por todo lo alto en el partido más importante del año a nivel de clubes. Un orgullo para la Academia de Paterna y un sonrojo (uno más) para el Valencia CF de Peter Lim que durante los últimos años no ha sabido ni ha querido retener a sus jóvenes talentos. Hoy el mediapunta surconeano y el central alicantino lucharán por el título más importante de la temporada a los ojos del fútbol europeo, el mismo que lleva seis y años y va camino de siete sin tener noticias de Mestalla.

"Para mí el año pasado fue una temporada difícil con el Valencia CF y ahora llegar aquí y conseguir títulos es un sueño. Ha sido una locura. Lo hablé con mi familia el otro día, quién iba a decir que estaría pasando por momentos", decía Mosquera emocionado en el 'Media Day' de la final de la Champions. Hace justo un año, Mosquera deambulaba con el Valencia por la 'zona Meriton' de LaLiga española sin opciones ni siquiera de Conference. Doce meses después, el central ha conquistado la Premier League, ha debutado con la selección española absoluta y está a noventa minutos de proclamarse campeón de Europa por primera vez en su carrera deportiva.

Por si fuera poco, puede ser titular en la finalísima contra el PSG. Mikel Arteta medita darle la titularidad en el lateral derecho por la lesión de Ben White ante la amenaza de Kvaratskhelia y Doué por fuera. "Me han mencionado mucho esos nombres estos días. Es un sueño estar en una final, poder participar en ella. Me lo tomo como un reto, como un sueño desde pequeño. Se me vienen a la mente muchos recuerdos, la familia, los sacrificios...", recordaba emocionado Cristhian. La prensa inglesa apuesta por una defensa de cuatro formada por Mosquera, Saliba, Gabriel y Calafiori. La otra opción es el defensa zurdo Piero Hincapié.

BUDAPEST (Hungary), 29/05/2026.- Lee Kang-in of Paris Saint-Germain attends a training session at the Puskas Arena, in Budapest, Hungary, 29 May 2026. Paris Saint-Germain will play against Arsenal FC in the UEFA Champions League final soccer match on 30 May 2026 in Budapest. (Liga de Campeones, Hungría) EFE/EPA/Zsolt Szigetvary HUNGARY OUT. HUNGARY OUT / Zsolt Szigetvary / EFE

Más difícil lo tiene Kang In Lee. El surcoreano, convocado por Luis Enrique, comenzará el partido en el banquillo a la espera de una oportunidad. El exvalencianista, campeón de Europa la temporada pasada con el PSG, no jugó en la semifinal contra el Bayern y la vuelta de cuartos de final contra el Liverpool, pero ha participado en un total de 10 partidos de Liga de Campeones de esta edición. Kang In llega a la final con 39 encuentros oficiales en la 25/26 y cuatro títulos bajo el brazo en el curso 25/26: Ligue-1, Copa Intercontinental, Supercopa de Europa y Supercopa de Francia.

29 May 2026, Hungary, Budapest: Paris Saint-Germain's Ousmane Dembele reacts during a training session at the Puskas Arena, ahead of the Saturday's UEFA Champions League soccer match against Arsenal. Photo: Mike Egerton/PA Wire/dpa 29/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Mike Egerton/PA Wire/dpa;PSG;soccer;football;sports;UEFA Champions League - Paris Saint-Germain training session / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Así llega el PSG

Un trono en el que quiere volver a sentarse el PSG de Luis Enrique, que después de tener que esperar 55 años para levantar su primera Liga de Campeones, está a 90 minutos de emular al Real Madrid como único equipo que es capaz de ganar el título dos temporadas seguidas desde que pasada a denominarse Champions League.

Los de Luis Enrique, que han ido de menos a más como la temporada pasada, han llegado al tramo decisivo de la competición en un altísimo estado de forma. Pese a una fase liga irregular que les hizo pasar por el 'playoffs', han superado de manera solvente las cuatro eliminatorias que le han permitido plantarse en la tercera final de Champions de su historia: Monaco (5-4), Chelsea (8-2), Liverpool (4-0) y Bayern Múnich (6-5).

Seis victorias y dos empates en eliminatorias para el mejor ataque de la competición. El campeón de la Ligue 1 ha exhibido su capacidad ofensiva y con 44 goles (2,8 por partido) son el conjunto más goleador de esta Champions. Todo gracias a un fútbol vertical apoyado por el tridente conformado por Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. Entre los tres han marcado 22 goles y repartido 12 asistencias.

BUDAPEST (Hungary), 29/05/2026.- Arsenal supporters attend the UEFA Champions festival at the Heroes Square in Budapest, Hungary, 29 May 2026. PSG will face Arsenal on 30 May in their UEFA Champions League Final in Puskas Arena in Budapest. (Liga de Campeones, Hungría) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI / ANNA SZILAGYI / EFE

Especialmente el georgiano ha sido el líder del PSG en esta Champions. Kvaratskhelia es el máximo goleador del equipo en Champions con 10 tantos, así como el segundo máximo asistente (6). Además, fue clave en el pase a la final con un doblete en París ante el Bayern, y ha marcado en todas y cada una de las eliminatorias. Una grandísima versión de 'Kvaradona' que ha secundado el Balón de Oro Dembélé, que si bien estuvo más desapercibido en el primer tramo del curso, ha marcado cinco goles en los últimos cuatro partidos de Champions.

Luis Enrique podrá contar finalmente con Achraf Hakimi y el propio Dembélé, que volvieron a los entrenamientos a inicios de esta semana, apuntando ambos al once inicial.

Budapest (Hungary), 29/05/2026.- Arsenal's head coach Mikel Arteta (R) leads a training session at the Puskas Arena in Budapest, Hungary, 29 May 2026. Arsenal FC will play against Paris Saint-Germain in the UEFA Champions League final soccer match on 30 May 2026 in Budapest. (Liga de Campeones, Hungría) EFE/EPA/Zsolt Szigetvary HUNGARY OUT. HUNGARY OUT / Zsolt Szigetvary / EFE

Así llega el Arsenal

Parar ese caudal de fútbol ofensivo será el principal objetivo del Arsenal si quiere proclamarse campeón de Europa por primera vez en sus 139 años de historia. Bajo la batuta de Mikel Arteta, los 'gunner' tendrán su segunda oportunidad de levantar la 'orejona' (tras eliminar a Leverkusen, Sporting y Atlético de Madrid), después de que en el año 2006, una generación brillante liderada por Thierry Henry, se quedara a las puertas del olimpo europeo ante el Barça de Ronaldinho.

Esta vez, la fortaleza de los londinenses no radica tanto en el talento individual, sino en la fortaleza como equipo. Arteta ha convertido al Arsenal en campeón de la Premier League y finalista de la Champions, 20 años después, a base de dotarlo de una estructura defensiva que sólo ha encajado seis goles en toda la Liga de Campeones. En total son nueve las porterías a cero que ha sumado David Raya, el portero con mejor porcentaje de paradas de la competición (91%).

Pero más allá de la línea defensiva, en la que Gabriel Magalhaes y William Saliba son los líderes, el Arsenal buscará imponer su físico en el centro del campo, donde un inamovible Declan Rice formará junto, previsiblemente, al noruego Martin Odegaard y el inglés Eberechi Eze. Eso sí, Arteta podría proteger más la medular con la entrada de Lewis-Skelly o un desaparecido Martin Zubimendi, titular solo en uno de los últimos cinco partidos.

Budapest (Hungary), 29/05/2026.- Arsenal's Myles Lewis-Skelly (L) attends a training session at the Puskas Arena in Budapest, Hungary, 29 May 2026. Arsenal FC will play against Paris Saint-Germain in the UEFA Champions League final soccer match on 30 May 2026 in Budapest. (Liga de Campeones, Hungría) EFE/EPA/Zsolt Szigetvary HUNGARY OUT. HUNGARY OUT / Zsolt Szigetvary / EFE

En ataque, una de las claves serán las bandas, copadas por Bukayo Saka y Leandro Trossard. Ambos tendrán la misión de hacer daño a las subidas de dos de los argumentos ofensivos del PSG, Achraf Hakimi y Nuno Mendes, así como de ayudar en defensa a sus laterales. Así, Arteta podría guardarse para el tramo final del partido a uno de sus jugadores más determinantes en esta Liga de Campeones, Gabriel Martinelli, pichichi 'gunner' con seis goles.

Será el cuarto duelo entre el PSG de Luis Enrique y el Arsenal de Mikel Arteta, todos los anteriores el curso pasado. Hasta el momento, el balance es favorable para Luis Enrique, con dos victorias --ambas en las semifinales-- y una derrota --en la fase liga--, pero, precisamente en ese cruce de semis, los londinenses demostraron que son un equipo capaz de poner en dificultades al campeón. Lo que está claro es que, pase lo que pase, el Puskas Arena coronará como campeón de Europa a un entrenador español.

29 May 2026, Hungary, Budapest: Paris Saint Germain manager Luis Enrique leads a training session at the Puskas Arena, ahead of the Saturday's UEFA Champions League soccer match against Arsenal. Photo: Mike Egerton/PA Wire/dpa 29/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Mike Egerton/PA Wire/dpa;PSG;soccer;football;sports;UEFA Champions League - Paris Saint-Germain training session / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Posibles onces

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián; Doue, Dembélé y Kvaratskhelia.

ARSENAL: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Odegaard; Saka, Eze, Trossard; y Gyökeres.

ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE).

ESTADIO: Puskas Arena, Budapest (Hungría).

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