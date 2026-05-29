Guido y otros ocho campeones del mundo, fuera de la lista de Argentina para la defensa del título

La Selección de fútbol de Argentina ya tiene definida su convocatoria para el Mundial 2026 y una de las grandes noticias ha sido la cantidad de campeones del mundo que se han quedado fuera de la lista definitiva de Lionel Scaloni. Entre ellos, el todavía jugador del Valencia Guido Rodríguez, que no estará en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionador argentino oficializó ayer jueves la lista de 26 futbolistas que defenderán el título conquistado en Qatar 2022 y lo hizo con varias ausencias de peso. Además de Guido, tampoco han entrado finalmente Marcos Acuña, Ángel Correa, Paulo Dybala, Germán Pezzella y Juan Foyth, este último condicionado por una grave lesión en el tendón de Aquiles.

A ellos se suman dos históricos que ya habían dejado la albiceleste tras proclamarse campeones del mundo: Ángel Di María y Franco Armani. Tampoco reaparece Papu Gómez, que continúa fuera del grupo desde la conquista del último Mundial. En total, Scaloni regenera la selección albiceleste dejando en casa, uno obligado por lesión como Foyth y otro por retiro -Di María-, a nueve campeones mundiales.

Mastantuono y Buendía, entre las ausencias más sorprendentes

Más allá de los campeones del mundo que no estarán en la cita, la convocatoria también deja nombres inesperados fuera de la lista. Uno de los casos más llamativos es el de Franco Mastantuono, la joven joya argentina vinculada recientemente al Real Madrid CF, cuya presencia había generado mucha expectación en las últimas semanas.

Tampoco viajará Emiliano Buendía, que llegaba en un gran momento tras firmar buenas actuaciones en el Aston Villa FC, como el golazo en la final de la Europa League, ni futbolistas jóvenes como Matías Soulé, Alejandro Garnacho o Gianluca Prestianni.

Entre las principales, novedades de la convocatoria aparecen nombres como Valentín Barco, consolidado por su versatilidad, o el delantero José Manuel López, premiado por su crecimiento en el SE Palmeiras.

Otro de los futbolistas que ha logrado hacerse un hueco en la lista es Facundo Medina, defensor del Olympique de Marseille, convertido en una de las sorpresas finales de Scaloni para afrontar el Mundial.

La lista de Argentina para el Mundial 2026

Porteros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensa: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina.

Centrocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

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Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, José López y Lautaro Martínez.