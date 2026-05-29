Peter Lim frenó la entrada del grupo de Sergio Ramos en el Valencia antes de lanzarse a por el Sevilla

El intento del grupo empresarial mexicano DMI de irrumpir en el fútbol español ha abierto un nuevo foco de tensión tanto en Sevilla como en València. La compañía azteca, vinculada a Sergio Ramos y especializada en desarrollos inmobiliarios de gran escala, había puesto sus ojos inicialmente en el Valencia CF antes de centrar todos sus esfuerzos en el Sevilla FC. Una maniobra que, tal y como ha desvelado El Correo de Andalucía, fue frenada directamente por Peter Lim, máximo accionista del conjunto valencianista, al rechazar cualquier posibilidad de abrir negociaciones formales con el holding mexicano.

La revelación adquiere especial relevancia dentro del complejo escenario accionarial que atraviesa actualmente el Sevilla FC. En Nervión existía inicialmente la percepción de que la propuesta encabezada por Sergio Ramos respondía a un modelo clásico de adquisición deportiva, con una fuerte inversión destinada a estabilizar la entidad y asumir el control accionarial bajo los términos pactados desde enero. Sin embargo, el cambio radical de la oferta final y el perfil del inversor han terminado por despertar numerosas dudas sobre el verdadero alcance del proyecto.

Un modelo inmobiliario detrás del interés por clubes históricos

El Grupo DMI no es un actor cualquiera dentro del panorama empresarial latinoamericano. La firma mexicana ha construido buena parte de su crecimiento alrededor del negocio inmobiliario, especialmente en proyectos de vivienda vertical, complejos residenciales premium, centros comerciales, hoteles y activos vinculados al retail. Precisamente por ello, la tentativa previa sobre el Valencia CF no ha pasado desapercibida entre los sectores que observan con cautela la operación sevillista.

El Valencia, al igual que el Sevilla, posee un importante componente patrimonial alrededor de sus activos urbanísticos y su potencial inmobiliario. La situación del Nou Mestalla, las posibilidades de explotación del actual estadio y el valor estratégico de determinados terrenos habían convertido al club valencianista en un objetivo atractivo para distintos fondos e inversores internacionales durante los últimos años. Sin embargo, Peter Lim decidió cerrar la puerta a cualquier aproximación de DMI, frenando un posible desembarco que no llegó siquiera a desarrollarse en profundidad.

Nou Mestalla / VCF

Ese precedente ha alimentado ahora las sospechas en Sevilla. Dentro del entorno de los grandes accionistas existe preocupación por la posibilidad de que el interés del grupo mexicano vaya más allá del mero crecimiento deportivo de la entidad. La entrada de un fondo con fuerte ADN inmobiliario ha provocado interrogantes sobre el peso real que podrían tener los activos patrimoniales del club dentro del plan estratégico planteado por los nuevos inversores.

La rebaja de 154 millones que hizo saltar las alarmas en Nervión

El punto de ruptura definitivo llegó con la modificación de la oferta económica presentada por el grupo liderado por Sergio Ramos y respaldado por DMI. La propuesta inicial contemplaba una operación mucho más ambiciosa, pero el documento final reducía drásticamente la inversión prevista hasta situarla en torno a los 222 millones de euros, es decir, 154 millones menos respecto al esquema inicialmente pactado.

SEVILLA, 06/09/2023.- El central Sergio Ramos en su presentación como nuevo jugador del Sevilla FC esta tarde, en el estadio Ramón Sánchez Pizjúan de Sevilla. EFE/ Raúl Caro / RAUL CARO / EFE

La nueva estructura modificaba además por completo el mecanismo de acceso al control del club. El plan pasaba primero por una ampliación de capital de 120 millones de euros mediante un préstamo participativo convertible, mientras que posteriormente se acometería una compra de acciones valorada en unos 102 millones para alcanzar la mayoría accionarial. En la práctica, el inversor obtenía el control del Sevilla con una adquisición accionarial mucho menor de la prevista inicialmente y apoyándose en una ampliación previa que alteraba el equilibrio societario.

Esa reformulación encendió todas las alarmas entre los vendedores. La sensación dentro de la negociación fue que la operación ya no respondía a las bases acordadas meses atrás. La reducción económica, unida al cambio de estructura financiera y al perfil inmobiliario del nuevo socio, terminó generando un clima de enorme desconfianza en torno al proyecto.

Los accionistas analizan el verdadero alcance del proyecto de Sergio Ramos y DMI

La preocupación actual dentro del sevillismo no se limita únicamente a la rebaja económica de la oferta. Las dudas apuntan especialmente al tipo de proyecto que realmente pretende desarrollar el Grupo DMI en el club andaluz. El hecho de que el holding mexicano hubiera tanteado previamente al Valencia CF por el atractivo de sus activos inmobiliarios ha reforzado la idea de que el componente patrimonial podría tener un peso determinante dentro de la estrategia empresarial diseñada para Nervión.

En ese contexto, la figura de Sergio Ramos aparece como un elemento clave dentro de la operación. El excapitán de la selección española y símbolo histórico del Sevilla FC aporta cercanía institucional, legitimidad emocional y una importante capacidad de influencia mediática. Sin embargo, en el núcleo duro de la negociación existe la percepción de que el verdadero músculo financiero y estratégico recae sobre el grupo mexicano y su modelo empresarial.

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FILED - 06 September 2023, Spain, Seville: New player of Sevilla's Sergio Ramos attends a press conference at the Ramon Sanchez Pizjuan Stadium. Photo: Jose Luis Contreras/DAX via ZUMA Press Wire/dpa Jose Luis Contreras/Dax Via Zuma / Dpa 06/09/2023 ONLY FOR USE IN SPAIN. Jose Luis Contreras/Dax Via Zuma / Dpa;Sports;soccer;Week in Pictures - Spain / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El futuro de la operación permanece ahora envuelto en incertidumbre. Mientras los actuales accionistas evalúan el alcance real de la propuesta, el caso Valencia se ha convertido en un precedente que condiciona por completo la lectura interna del movimiento encabezado por DMI y Sergio Ramos. En Nervión ya no solo se debate cuánto dinero hay sobre la mesa, sino qué tipo de control y qué visión de club pretende implantarse a medio y largo plazo.