La RFEF tiene claro el futuro de Javi Guerra

El seleccionador nacional sub-21 David Gordo ha hablado sobre la presencia del mediocentro del Valencia CF Javi Guerra en la lista de los jugadores de apoyo de España previa al Mundial 2026. No solo Luis de la Fuente cree en el futbolista. Desde las categorías inferiores de la selección tiene claro que el '8' del Valencia acabará "seguro" en la Absoluta tarde o temprano.

El Camp de Mestalla celebró el 9º Clínic de Escoles VCF y contó con la presencia del seleccionador español sub-21, David Gordo. El técnico de ‘La Rojita’ habló, entre otras cuestiones, de la presencia de Javi Guerra en la lista de jugadores de apoyo de la Selección Absoluta para preparar el Mundial 2026.

“Es un futbolista con un talento descomunal con un futuro tremendo y seguro que será un fijo en la Selección. Hay que destacar, no solo su valía como futbolista, sino también los valores que tiene como persona. Es algo que la Academia VCF se nota que lo trabaja con todos los jugadores porque cuando vienen a la Selección siempre son un ejemplo para todos y contentísimo de que Javi esté en esa lista de apoyo para el Mundial y ojalá, dentro de poco, sea un fijo en la Selección Absoluta”, indica David Gordo.

Javi Guerra celebrando su primer gol / Juan Herrero

Su futuro en el Valencia CF

El Valencia CF ha arrancado la planificaciòn de la temporada 26/27 bajo una premisa: 'Nadie es imprescindible'. Carlos Corberán está dispuesto a abrir la puerta de salida a todos aquellos jugadores con contrato en vigor que se quieran ir y traigan ofertas. Si algún futbolista de la plantilla acabó la temporada molesto por alguna circunstancia y cree que no va a estar a gusto a las órdenes del entrenador en el nuevo proyecto, es momento de hablar ahora... con sinceridad y ofertas encima de la mesa.

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No es el caso de Javi Guerra. Tal y como publicaba SUPER el miércoles, el principal activo del Valencia CF se encuentra bien en el club y no tiene la intención de salir este verano. El jugador está comprometido y el club no siente la necesidad de marcar su nombre en rojo como sucedió otros veranos. El '8' ha dado un paso adelante en la recta final de la temporada y Corberán ha premiado su rendimiento a base de titularidades y continuidad en el once. Todo puede pasar en el mercado, pero ahora mismo es una pieza clave para el nuevo proyecto.