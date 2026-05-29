úvaM demanda al Ayuntamiento de València a propósito del Nou Mestalla

La asociación 'últimes vesprades a Mestalla (úvaM)' ha dado un nuevo paso en la ofensiva judicial contra el proyecto del Nou Mestalla. El colectivo valencianista ha formalizado ante la jurisdicción contencioso-administrativa una demanda contra el Ayuntamiento de València por su actuación respecto a la reanudación de las obras del futuro estadio del Valencia CF.

La demanda se dirige contra la resolución municipal que rechazó las solicitudes de la asociación sobre la caducidad de la licencia urbanística, medidas de paralización de las obras y "deficiencias técnicas detectadas en el Proyecto de Ejecución presentado por el club el pasado 11 de octubre de 2024".

Desde úvaM se sostiene que este documento entregado por el Valencia "no reunía las condiciones exigibles a un verdadero Proyecto de Ejecución" y acusan al Consistorio de permitir el avance de las obras "sin abordar materialmente el fondo de las cuestiones planteadas ni realizar una comprobación técnica suficiente".

Además, úvaM critica la actuación procesal del Ayuntamiento y recuerda que el juzgado ha tenido que requerir hasta en tres ocasiones la remisión completa del expediente administrativo.

Un informe pericial alerta de carencias estructurales y técnicas

La demanda incorpora un informe técnico elaborado por dos ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que, según explica la asociación, detecta importantes carencias en el proyecto del Nou Mestalla. Entre ellas, destacan el carácter de "edición preliminar" del documento presentado, la indefinición de la cubierta del estadio, el uso de normativa estructural derogada y la ausencia de estudios suficientes sobre la durabilidad de una estructura que ha permanecido abandonada durante más de 15 años.

Asimismo, el informe advierte de posibles deficiencias en materia de seguridad, resistencia al fuego, instalación fotovoltaica y presupuesto real de la obra.

Para úvaM, el fondo del procedimiento pasa por determinar si el Ayuntamiento podía mantener la vigencia de la licencia y permitir el avance de las obras, pese a las advertencias técnicas realizadas por la asociación.

La asociación valencianista asegura que continuará defendiendo la permanencia del club en el actual Mestalla y sostiene que esa opción sigue siendo "viable técnicamente, conveniente económicamente y respetuosa con el patrimonio urbano, sentimental y deportivo" de la entidad fundada en marzo de 1919.

Comunicado de la demanda íntegro

Este es el texto íntegro que úvaM ha compartido con los medios de comunicación:

"'últimes vesprades a Mestalla ha formalizado ante la jurisdicción contencioso-administrativa la demanda contra el Ayuntamiento de València por su actuación en relación con el proyecto del nuevo estadio del Valencia CF.

La demanda se dirige contra la resolución municipal que desestimó expresamente las solicitudes de úvaM relativas a la caducidad de la licencia urbanística, la adopción de medidas para evitar el inicio de las obras y el pronunciamiento sobre las deficiencias técnicas denunciadas en el Proyecto de Ejecución presentado por el Valencia CF el 11 de octubre de 2024.

Con esta actuación, úvaM da un paso más en el ámbito judicial al formalizar la demanda del recurso contencioso-administrativo que se interpuso en mayo de 2025, en relación con lo que viene denunciando desde diciembre de 2024: que el documento presentado por el club no reunía las condiciones exigibles a un verdadero Proyecto de Ejecución y que el Ayuntamiento, pese a haber sido advertido de forma expresa, concreta y técnicamente fundada, permitió el avance de las obras sin abordar materialmente el fondo de las cuestiones planteadas ni realizar una comprobación técnica suficiente.

A esta falta de comprobación material se suma la actuación procesal del Ayuntamiento, ya denunciada por úvaM, después de que el juzgado haya tenido que requerir hasta en tres ocasiones la remisión completa del expediente administrativo.

La demanda se acompaña de un informe técnico pericial elaborado por dos ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que confirma deficiencias relevantes en aspectos esenciales del proyecto, entre ellas: su manifiesto carácter de "edición preliminar", incompatible con un Proyecto de Ejecución completo y cerrado; la improcedencia del procedimiento empleado (certificación ECUV sobre el Proyecto Básico y declaración responsable) para iniciar las obras cuando, según sostiene úvaM, el Proyecto de Ejecución incorporaba modificaciones sustanciales respecto del Proyecto Básico certificado; la indefinición de la cubierta del estadio y de sus implicaciones estructurales, económicas y funcionales; el uso de normativa estructural derogada; la ausencia de un análisis suficiente sobre la durabilidad y vida útil residual de una estructura abandonada durante más de quince años; deficiencias en materia de resistencia al fuego, recubrimientos y seguridad; la falta de definición y presupuesto completo de la instalación fotovoltaica obligatoria; y la omisión de partidas esenciales que impiden conocer el coste real de la obra.

El núcleo del procedimiento es claro: determinar si el Ayuntamiento podía mantener la eficacia de la licencia y permitir el avance de las obras, pese a las advertencias documentadas de que el supuesto Proyecto de Ejecución no cumplía los requisitos mínimos exigibles.

Para úvaM, lo ocurrido ha permitido que una estructura susceptible de adaptación a la normativa vigente, aunque con mayor plazo, mayor presupuesto y una definición técnica rigurosa, avance ahora hacia una situación cada vez más difícil de corregir, con mayor coste económico y mayor riesgo para el futuro del club. Ninguna presión por llegar a determinados plazos, tampoco la vinculada al Mundial de fútbol de 2030, puede justificar que se reduzcan costes, se acorten tiempos o se rebaje el control administrativo en una infraestructura destinada a albergar a decenas de miles de personas.

Si el procedimiento confirma que las advertencias técnicas fueron ignoradas y que se permitió avanzar la obra sin las comprobaciones exigibles, úvaM promoverá las actuaciones legalmente procedentes para depurar responsabilidades.

Desde últimes vesprades a Mestalla reiteramos que esta demanda responde a la voluntad de defender al Valencia CF y su patrimonio material e inmaterial, pero también a una exigencia cívica elemental de legalidad, transparencia y responsabilidad institucional.

Frente a una operación de alto riesgo, basada en un proyecto incompleto, en previsiones económicas inciertas y en manos de una gestión que lleva más de una década arrastrando al Valencia CF a la irrelevancia y la decadencia, úvaM sigue defendiendo que la mejor opción para el club es permanecer en Mestalla: una alternativa viable técnicamente, conveniente económicamente y que pone en valor un patrimonio urbano, sentimental y deportivo único en la ciudad y en el fútbol europeo.

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El Valencia CF y la ciudad de València merecen garantías, rigor técnico y una Administración que actúe como defensora del interés general, no como simple receptora de las explicaciones del promotor".