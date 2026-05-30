El Arsenal de Mosquera cae en la final de la Champions contra el PSG de Kang In Lee

No pudo ser para Cristhian Mosquera. El defensor alicantino fue de los mejores del partido hasta que su único error en forma de penalti penalizó al Arsenal, que terminó sucumbiendo en la tanda de por los groseros errores de Eberechi Eze y Gabriel Magalhaes, que mandaron fuera sus lanzamientos.

El alicantino fue titular su el lateral derecho gunner después de una grandísima primera temporada para él en la que ha jugado muchísimos partidos y ha conseguido ganar la Premier League. Su primera parte fue inmaculada, el PSG intentó revasarle con Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué, pero ninguno de los dos pudo con la pegajosa marca del canterano del Valencia CF.

Final de la Champions: PSG - Arsenal. / Zsolt Szigetvary / EFE

La segunda la arrancó cargando temprana e injustamente con una cartulina amarilla y en la primera acción en la que el georgiano pudo superarle Mosquera le derribó en el intento por quitarle la pelota, llegando a tocar la pelota en última instancia. Dembélé no perdonó desde los once metros.

Kang In Lee, campeón

No tuvo protagonismo en la final, pero Kang In Lee, el canterano que el Valencia regaló al Mallorca para fichar a Marcos André, ganó su segundo Liga de Campeones consecutiva. El surcoreano, que atesora talento a raudales, ha tenido un protagonismo intermitente esta temporada y quizás busque un equipo en el que ser clave la temporada que viene.