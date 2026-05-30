La Selección arranca el Mundial con Javi Guerra de apoyo: listas, amistosos y fase de grupos

La selección española arranca este sábado 30 de mayo el sueño del Mundial. La Roja de Luis de la Fuente se concentra en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para empezar a preparar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El único representante del Valencia CF y del resto de clubes valencianos será Javi Guerra. El de Gilet forma parte del grupo de jugadores de apoyo que completaran los entrenamientos previos hasta el primer amistoso en A Coruña el 4 de junio contra Irak.

La presencia de Javi Guerra y el resto de meritorios se debe a la ausencia de los internacionales que este sábado disputan la final de la Champions League: el guardameta David Raya y los centrocampistas Mikel Merino, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz, además del extremo Yéremi Pino, que el pasado miércoles jugó la de la Conference League con el Crystal Palace. Raya, Mikel Merino, Zubimendo y Fabián se incorporarán el próximo miércoles 3 de junio y el canario, un día antes, aunque, salvo sorpresa, ninguno de ellos participará el amistoso del día 4 ante Irak.

La concentración comenzará pendiente del estado físico de los extremos Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, aquejados de diferentes problemas físicos. Javi Guerra forma parte de la lista B de jugadores de apoyo para los entrenamientos junto a Marc Bernal (FC Barcelona), Javi Rodríguez (RC Celta), Jesús Rodríguez (Como), Leo Román (RCD Mallorca), Gonzalo García (Real Madrid) y Sergio Gómez, Jon Martín y Beñat Turrientes (Real Sociedad).

Los dos amistosos previos

El primer amistoso se jugará el 4 de junio en A Coruña en el Estadio ABANCA Riazor ante Irak, selección también mundialista. Posteriormente, la expedición, ya sin los nueve futbolistas de apoyo y al completo con los 26 elegidos, pondrá rumbo a los Estados Unidos para instalarse en su campo base de Chattanooga donde comenzará ya su puesta a punto final para la Copa del Mundo. Entre medias, viajará a la localidad mexicana de Puebla para un segundo amistoso ante Perú el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc.

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La fase de grupos del mundial

Tras esta última prueba, los de Luis de la Fuente pondrán su mente en los partidos oficiales del Mundial, que España disputará en el grupo H. Preparación en Chattanooga y dos partidos en Atlanta, a dos horas de distancia, contra Cabo Verde el 15 de junio y Arabia Saudí el 21 de junio. Ya el 27 de junio cerrará la fase de grupos ante Uruguay, en un partido que se disputará en Guadalajara (México).

Tras esto, en caso de pasar de ronda, Los Ángeles -primeros de grupo- o Miami -segundos- aguardarán a la expedición de España, que será itinerante hasta una potencial final el 19 de julio, el objetivo que se marca el equipo de Luis de la Fuente, que llega al torneo como campeona de Europa.

La lista de 26

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Joan Garcia (FC Barcelona).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente y Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí y Eric Garcia (FC Barcelona) y Aymeric Laporte (Athletic Club).

CENTROCAMPISTAS: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Pedri y Gavi (FC Barcelona), y Alex Baena (Atlético de Madrid).

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DELANTEROS: Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (CA Osasuna), y Borja Iglesias (RC Celta).