Javi Guerra habla de su futuro antes de irse con España

Esta mañana Javi Guerra cogía el tren para ir a las Rozas con la selección española de fútbol. Como anteriormente os informamos en Superdeporte, el centrocampista de Gilet, fue convocado en el grupo de jugadores de apoyo para la preparación de la absoluta en los amistosos previos al Mundial.

A escasos minutos de subirse al tren con destino selección española, el centrocampista del Valencia atendió a la Cope aclarando cualquier posible duda sobre su futuro. "Está claro que quiero quedarme aquí (en el Valencia)", afirma Javi Guerra.

Estas palabras del centrocampista de Gilet seguro que tranquilizan a gran parte de la afición valencianista, una afición muy consciente de que su club no tiene ningún reparo en vender a sus futbolistas con mayor proyección.

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Pieza clave en el Valencia CF

Javi Guerra ha demostrado en las últimas cuatro jornadas por qué debe ser una de las piezas claves del Valencia la próxima temporada. El centrocampista de Gilet firmó 3 goles y 3 asistencias en este tramo, una racha que empujó al equipo a pelear por los puestos europeos, y al mismo tiempo, alejó al club ché de la zona de descenso