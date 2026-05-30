Leyre Monente revela todos los secretos de un gol histórico para el Valencia CF

Leyre Monente, centrocampista riojana del Valencia CF, se ha convertido en la heroína del ascenso a LaLiga F Moeve con un gol a pocos segundos del final que pasa a la épica de la sección femenina del club. El tanto de la jugadora de 26 años rescató al conjunto de Mikel Crespo a pocos segundos de que la árbitra decretase el final del 'play off'. Eese 1-1 mandó el choque a la prórroga, donde la mejor posición de las valencianistas en la Liga, por delante del Villarreal CF, les permitió hacerse con el ansiado ascenso sin necesidad de acudir a los penaltis, al finalizar sin más goles el tiempo extra (1-1).

SUPER, entre la fiesta del equipo sobre el césped del Antonio Puchades, charló con la gran protagonista de esta última etapa rumbo al ascenso a LaLiga F Moeve: Leyre Monente.

Sensaciones después de esta victoria

"Este es el día más feliz de mi vida, por todo lo que hemos luchado de pequeñas por llegar aquí, por todo lo que hemos creído como equipo esta temporada"

La premonición desde hacía días de que iba a marcar

"Sí, te lo puede decir Raúl, el preparador físico, cuando estábamos calentando le he dicho: 'Que me saque ya Mikel que hoy voy a meter gol'. Además, llevaba ya una semana diciéndole a Andrea que hoy iba a meter gol"

Cómo ha sido el gol

"El balón me ha caído en la frontal y me he sacado un derechazo que ha entrado... lo importante es darle la victoria al equipo, a toda la afición, esa gente que nos ha seguido toda la temporada, así que muchas gracias a todos"

Un 'play off' tan duro como esperaban

"Sí, en un 'play off' nunca sabes qué va a pasar... y más contra el Villarreal, buen equipo al que quiero dar la enhorabuena por la temporada que ha hecho. Al fin y al cabo son dos partidos en que te juegas toda la temporada"

P. C. | A. G.

Lo que ha pasado por su mente en los instantes posteriores al gol

"He pensado en mi abuela, que falleció hace dos semanas. Esto se lo dedico a ella, también a Andrea (Recio), mi compañera, con la que hemos llorado y sufrido en una temporada en la que ha sufrido una lesión supergrave. A ellas dos, a mis padres, a mis amigos y a los que siempre me han acompañado y apoyado desde pequeñita"

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