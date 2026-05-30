Lloret: "El libro tiene efecto terapéutico, diez historias del Valencia, todas, con final feliz"

La presentación de Una breve historia del Valencia CF en 10 goles, el nuevo libro de Paco Lloret, reunió el martes en el Ateneo Mercantil a varias generaciones de valencianistas en un acto que fue mucho más que la puesta de largo de la publicación. La obra repasa momentos más trascendentales de la historia del club a través de una idea sencilla pero poderosa: los goles explican una parte fundamental de la historia del Valencia.

Acompañado por el periodista Alfonso Gil, el autor convirtió la presentación en un recorrido emocional por diez goles históricos del equipo. Goles y goleadores que resumen lo mejor de cada etapa. Desde Mundo, en la década de los 40, a Rodrigo Moreno con aquel gol que a finales de enero hizo temblar a Mestalla en la remontada con el Getafe que condujo hacia el último título, la Copa del año del Centenario, 2019.

Las jugadas fueron proyectadas y comentadas por algunos de sus protagonistas o por familiares directos de quienes las hicieron posibles, en un formato que recordó a un estudio radiofónico y que conectó rápidamente con un público que llenó la sala.

Amplia representación en el Ateneo

Entre los asistentes destacaron el propio Forment, autor del gol decisivo en la Liga de 1971 o Miguel Tendillo, héroe salvador del 83. Mediante videoconferencia, figuras legendarias como Mario Kempes, Rubén Baraja y Mista. También participaron el nieto de Mundo y el hijo de Waldo, los dos máximos goleadores históricos del club. Los pioneros del gol al lado de los compañeros del vasco en la mítica delantera eléctrica, el hombre del gol por partido en los 50, Manuel Badenes, o el inseparable compañaro de ataque del brasileño en los 60, Vicent Guillot. Waldo anotó en Glasgow un gol de bandera en los albores valencianistas en Europa.

El acto contó además con la presencia de exfutbolistas como Sempere, Adorno y Darío Felman, cuyo tanto en la prórroga de la eliminatoria contra el Barcelona, en la Copa del Rey de 1979, reconoció Lloret que fue uno de los más difíciles de dejar fuera de la selección. "Sin ninguna duda, es el gol que más me duele no haber incluido", explicó el autor, recordando que aquel tanto llevó al Valencia a una final que acabaría conquistando antes de encadenar títulos posteriores como la Recopa de Europa y la Supercopa de Europa.

Los diez goles elegidos recorren distintas épocas del valencianismo. Entre ellos aparecen también momentos imborrables como el gol de Tendillo en la salvación de 1983, el antológico de Gaizka Mendieta en la final de la Copa de 1999 o el de Ariel Ortega en la mítica remontada del Camp Nou obra y gracia del Valencia de Claudio Ranieri en 1998.

La intrahistoria de los goles y del Valencia

Durante una conversación posterior con SUPER, Lloret desgrana algunos de los detalles más interesantes del libro. El periodista explica que la elección de la portada fue totalmente intencionada. "No quería que se identificara con nadie en concreto, sino que fuera una imagen simbólica de toda la historia del Valencia CF. Un abrazo como aquel cuadro de la transición, con Mestalla de fondo antes de la reforma". La fotografía, obra de Emilio Viña, muestra, entre varios jugadores, al legendario Kempes celebrando un gol durante la temporada 1977-78, en la que conquistó su segundo Trofeo Pichichi con 28 dianas. Todo antes de marcharse al Mundial que lo encumbró y del posterior regreso, en septiembre, a las competiciones europeas del equipo tras años de sequía.

La portada del libro de Paco Lloret / SD

Lloret, no obstante, marca las diferencias con el Valencia del presente. "Todo el mundo se sentía obligado a tener contenta a la afición. Había un presidente presente, una directiva preocupada, y un esfuerzo permanente por fichar buenos jugadores, construir grandes equipos y ganar títulos". El autor apuntó nombres de fichajes de altura como Bonhof, Solsona, Saura, Felman, Diarte o Rep, integrantes de un conjunto que definió como "extraordinario" y que, a su juicio, no llegó a explotar todo su potencial por la lesión de Kempes cuando el equipo iba a por el título de Liga. "Todos los rivales, Madrid y Barça incluidos, sentían que venir a Mestalla era ir al 'matadero'. Aquel equipo eliminó dos veces al Barça, por ejemplo".

De Rodrigo a Javi Guerra en tiempos de penuria

El último capítulo de la obra está dedicado al gol de Rodrigo Moreno al Getafe que desde los cuartos de final enfiló al Valencia de Marcelino hacia la final copera. Desde entonces, solo el gol de Javi Guerra ante el Valladolid en 2023 se ha colado en el imaginario colectivo valencianista. "Tuvo una condición de milagrosa, en un día que te la jugabas con un rival directo... Fue un fogonazo que los valencianistas recordarán siempre", afirmó.

Para documentar algunas historias, el autor trató de contactar con los protagonistas de su tiempo. Uno de los casos más emotivos fue el de Pedro Gost, portero del Celta en el famoso gol de Forment. Lloret consiguió localizarle a través de un amigo y mantuvo una conversación que todavía recuerda con emoción. Aunque el exguardameta sufre principios de Alzheimer, por lo que está en una residencia, todavía conservaba en su memoria detalles de aquella tarde. "Recordaba perfectamente el estruendo de Mestalla y la celebración posterior. Me dijo, me acuerdo de que ese día yo no estuve muy bien", explicó.

Imagen que muestra como Forment se adelantó a Gost en el tanto que enloqueció a Mestalla / SD

Otro de los episodios más impactantes del libro es el dedicado al gol de Miguel Tendillo al Real Madrid en 1983, clave para la permanencia del Valencia en Primera División. Lloret define aquella jornada como "sacada de la ciencia ficción". "Es un día que no olvidaré nunca", confesó al recordar cómo el conjunto valencianista pasó de ocupar el puesto de colista a salvar la categoría en un domingo de suspense y resultados cruzados.

El milagro del 83

Instantes después de que los de Mestalla le arrebatasen el título al Madrid, al que le valía empatar, un disparo al poste de Quini en Pamplona estuvo a punto de mandarlo todo al traste. Por suerte, el Barcelona no empató ante Osasuna, resultado que condenaba a los valencianistas en un triple empate letal. "Fue el último milagro de una temporada extraña, en casa ganamos a todos los grandes, al Barça en el debut de Maradona, a la Real de las dos Ligas anteriores, al Athletic, al Sevilla, al Betis... pero fuera, fuimos un desastre con 15 derrotas y dos empates", cuenta.

El periodista firmando libros en el acto del pasado martes en el Ateneo Mercantil / SD

Más allá de los goles, el autor considera que el libro cumple una función divulgativa para las nuevas generaciones. "Tiene una función pedagógica", señaló. A su juicio, estas diez historias ayudan a comprender la dimensión de la entidad y sirven para recordar que el Valencia CF es un club grande, histórico y con una trayectoria extraordinaria. "En estos tiempos, transmitir felicidad alrededor del club es algo importante", dijo.

"Para la gente más joven cumple una función de pedagogía, de evangelización para los que aún tienen dudas. Además, tiene un efecto terapéutico, son diez historias todas felices, siempre acaba bien. Y, en estos tiempos, trasmitir felicidad con el club como está es algo muy importante, te refuerza en tu condición de valencianista y de un club grande, histórico, pero que ha sido destrozado en las manos de quien está", concluyó.