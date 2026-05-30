Nicolás Otamendi vuelve a Argentina: el exvalencianista ficha por River Plate para cerrar una carrera legendaria

Después de meses de rumores y especulaciones, el futuro de Nicolás Otamendi ya es una realidad. El veterano central argentino, campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022 y uno de los defensores más destacados de su generación, pondrá fin a su exitosa etapa en el fútbol europeo para regresar a su país. River Plate anunció oficialmente la incorporación del exjugador del Valencia CF, que firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y se incorporará a la disciplina del conjunto millonario una vez concluya su participación con Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

A sus 38 años, Otamendi pone el broche de oro a una trayectoria de élite que se ha prolongado durante más de tres lustros en el fútbol europeo. Su paso por clubes históricos como Porto, Valencia, Manchester City y Benfica le permitió conquistar títulos nacionales e internacionales, además de consolidarse como uno de los líderes de la selección argentina. Ahora, tras finalizar su vínculo con el conjunto lisboeta, el defensor afronta el último gran desafío de su carrera deportiva en el club del que siempre confesó ser hincha.

River reúne a cinco campeones del mundo

La llegada de Otamendi supone un golpe de efecto para River Plate, que continúa reforzando una plantilla diseñada para competir por todos los títulos. El defensor se convertirá en el quinto campeón del mundo de Qatar 2022 que integra el plantel rojiblanco, junto a Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña. Una circunstancia que evidencia la ambición de la entidad bonaerense y que convierte al equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet en uno de los grandes candidatos a dominar el fútbol sudamericano durante las próximas temporadas.

Otamendi, con la Copa del Mundo en sus manos / EP

El experimentado zaguero selló su contrato junto al presidente Stefano Di Carlo en las oficinas del estadio Monumental, escenario en el que cumplirá uno de los grandes sueños de su vida deportiva. Aunque surgió de las categorías inferiores de Vélez Sarsfield, Otamendi nunca ocultó su simpatía por River Plate y siempre manifestó públicamente su deseo de vestir la camiseta millonaria antes de retirarse. Ese anhelo se hará realidad apenas finalice su compromiso mundialista con la selección argentina.

Un líder que dejó huella en Mestalla

En Valencia, el nombre de Nicolás Otamendi continúa asociado a una de las mejores temporadas defensivas que se recuerdan en Mestalla durante la última década. El club de la capital del Turia apostó por el central argentino en el verano de 2014 después de su destacada etapa en el Porto. Desde su llegada, el futbolista se convirtió en el auténtico líder de la zaga de Nuno Espírito Santo y en uno de los grandes referentes de un equipo que logró devolver al Valencia CF a la Liga de Campeones.

Su impacto fue inmediato. Contundente en los duelos, dominante en el juego aéreo y con una personalidad arrolladora, Otamendi elevó notablemente el nivel competitivo de la defensa valencianista. Disputó 38 encuentros oficiales y anotó seis goles, unas cifras extraordinarias para un defensa central. Su rendimiento fue tan sobresaliente que una parte importante de la afición llegó a compararlo con Roberto Ayala, una de las mayores leyendas defensivas de la historia reciente del club.

Nicolás Otamendi después de marcar en el Bernabéu / SD

Sin embargo, aquella brillante etapa apenas duró una temporada. Tras convertirse en uno de los mejores centrales de LaLiga, el argentino mostró su intención de abandonar Mestalla para dar el salto a un proyecto de mayor dimensión económica y deportiva. Finalmente, el Manchester City ejecutó una operación millonaria que permitió al Valencia obtener una importante plusvalía económica por un futbolista que había multiplicado su valor de mercado en apenas unos meses. Su salida dejó un vacío difícil de cubrir en una plantilla que había encontrado en él a su gran líder defensivo.

Longoria impulsa la nueva hoja de ruta de River Plate

La llegada de Nicolás Otamendi también lleva implícita la firma de una de las figuras con mayor peso en la reconstrucción deportiva de River Plate. Pablo Longoria, exdirector deportivo del Valencia CF y actual responsable del área deportiva de la entidad argentina, continúa dando forma a un proyecto diseñado para devolver al conjunto millonario a la primera línea del fútbol sudamericano. El ejecutivo asturiano, reconocido por su profundo conocimiento del mercado internacional y por su capacidad para detectar oportunidades de alto nivel competitivo, considera prioritario rodear al equipo de futbolistas con experiencia, liderazgo y mentalidad ganadora.

La incorporación de Otamendi responde precisamente a ese perfil. River suma a un campeón del mundo, capitán durante años en el Benfica y uno de los defensores más respetados del fútbol argentino de las últimas dos décadas. Para Longoria, la operación supone añadir a la plantilla un futbolista capaz de elevar la exigencia diaria dentro del vestuario y aportar una experiencia difícil de encontrar en el mercado. La llegada del exvalencianista se interpreta en Argentina como una declaración de intenciones de un club que aspira a volver a conquistar títulos continentales en el corto plazo.

Además, la operación deja un interesante nexo con el Valencia CF. Aunque Longoria no coincidió con Otamendi durante la etapa del central en Mestalla, conoce perfectamente el impacto que tuvo el argentino en el club valencianista. Su extraordinaria temporada 2014-15 continúa siendo recordada como una de las mejores actuaciones individuales de un defensa en la historia reciente de la entidad. Ahora, más de una década después de su salida de Mestalla, ambos nombres vuelven a cruzarse en un proyecto que pretende marcar una época en Argentina.

El último reto antes de la retirada

El fichaje por River también supone el inicio de la cuenta atrás de una carrera extraordinaria. Otamendi ya deslizó hace algunos meses que el Mundial de 2026 podría ser su última gran competición con Argentina. Si se cumplen sus planes, el defensor se despedirá de la selección después de haber conquistado dos Copas América, el Mundial de Qatar y la Finalissima, formando parte de una de las generaciones más exitosas de la historia del fútbol argentino.

Su experiencia y liderazgo serán fundamentales para un River Plate que aspira a recuperar el protagonismo continental y pelear por la Copa Sudamericana. El conjunto argentino cerró una destacada fase de grupos y considera que la incorporación de un futbolista de la jerarquía de Otamendi puede marcar diferencias en las eliminatorias decisivas. La entidad millonaria incorpora no solo a un central de primer nivel, sino también a un referente competitivo acostumbrado a disputar encuentros de máxima exigencia.

Arambarri, el siguiente objetivo de River Plate

Mientras la incorporación de Otamendi acapara todos los focos, River Plate continúa trabajando en nuevas operaciones para reforzar su plantilla. Uno de los nombres que más fuerza ha cobrado en las últimas horas es el de Mauro Arambarri. Según adelantó la Cadena COPE, el centrocampista uruguayo del Getafe podría convertirse en el próximo gran movimiento del conjunto argentino durante este mercado de fichajes.

Brais Mendez of Real Sociedad and Mauro Arambarri of Getafe CF compete for the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Real Sociedad at Coliseum de Getafe stadium on January 09, 2026, in Getafe, Spain. AFP7 09/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Getafe CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La posible operación cobra especial relevancia tras la salida confirmada de José Bordalás del banquillo azulón. Arambarri ha sido uno de los futbolistas más importantes del técnico alicantino durante las últimas temporadas y su rendimiento le ha permitido convertirse en una pieza indispensable en el esquema del conjunto madrileño. Sin embargo, la posibilidad de emprender una nueva aventura deportiva comienza a ganar enteros.

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Eduardo Coudet, que conoce perfectamente las cualidades del internacional uruguayo, habría trasladado a la dirección deportiva de River su deseo de incorporarlo cuanto antes. El técnico considera que Arambarri encaja a la perfección en el perfil competitivo que busca para su centro del campo y cree que su llegada elevaría notablemente el nivel de una plantilla que ya cuenta con varios campeones del mundo. Si la operación termina concretándose, River Plate volvería a demostrar que su ambición no tiene límites y que está decidido a construir uno de los proyectos más potentes del continente.