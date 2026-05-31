Andrea Recio, el apoyo invisible del ascenso del Valencia CF: "Esto ha sido de todas"

El Valencia CF ya es equipo de Liga F Moeve. El conjunto blanquinegro certificó este fin de semana su regreso a la máxima categoría del fútbol español tras superar al Villarreal CF en una eliminatoria de playoff para el recuerdo. El empate conseguido en el encuentro de vuelta tuvo sabor a victoria gracias al inolvidable gol de Leyre Monente en el minuto 99, una acción que quedará grabada para siempre en la historia de la entidad valencianista.

El encuentro, cargado de emoción, tensión y dramatismo hasta el último suspiro, puso el broche de oro a una temporada marcada por la reconstrucción deportiva del club tras el descenso sufrido la pasada campaña. El ascenso supone uno de los capítulos más importantes en la trayectoria del Valencia CF y devuelve al equipo al lugar que históricamente ha ocupado dentro del fútbol español.

Andrea Recio, una pieza importante pese a la distancia del terreno de juego

Entre las protagonistas de esta temporada también se encuentra Andrea Recio. La futbolista madrileña, incorporada el pasado verano para reforzar el proyecto valencianista, no pudo participar sobre el césped en el tramo decisivo de la campaña debido a una grave lesión de rodilla. Sin embargo, su implicación con el grupo ha sido total durante todos estos meses.

Andrea Recio en un encuentro con el Valencia en esta campaña / INSTAGRAM: andrearecio00

Tras el encuentro que certificó el ascenso, Recio quiso poner en valor el trabajo colectivo realizado por toda la plantilla y el cuerpo técnico. La atacante destacó especialmente la capacidad del grupo para mantenerse unido en los momentos más complicados de la temporada.

"Al final tienes que aprender a aportar desde otro lado. Nunca había tenido una lesión tan larga ni tan importante, pero he disfrutado esto como una más. El equipo me ha hecho estar como si estuviese dentro del campo. Lo he disfrutado muchísimo y también he sufrido muchísimo", explicó la futbolista.

La madrileña también quiso reconocer el esfuerzo de todas las integrantes del vestuario, incluidas aquellas que tuvieron menos protagonismo o que, como ella, atravesaron periodos complicados por lesión. "Esto ha sido de todas. Desde las que han subido con nosotras desde el filial hasta las que estamos lesionadas, pasando por las que juegan más o menos. El ascenso es de todas", afirmó.

Un fichaje que llegó con la misión de devolver al Valencia CF a la élite

El Valencia CF anunció la incorporación de Andrea Recio durante el pasado mercado estival como una de las apuestas para construir un equipo capaz de luchar por el regreso inmediato a la máxima categoría. La atacante madrileña, nacida el 30 de julio de 2000, aterrizó en el club de Mestalla procedente del FC Nantes francés.

Antes de su experiencia en Francia, la futbolista desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol madrileño, defendiendo las camisetas del Madrid CFF B, CD Getafe y Atlético de Madrid B. Su perfil encajaba perfectamente en la idea de juego valencianista gracias a su velocidad, capacidad de desborde, verticalidad y polivalencia en las posiciones ofensivas.

Durante su presentación oficial, Andrea Recio dejó clara cuál era su ambición al llegar al club. "Tengo muchas ganas e ilusión de comenzar este reto apasionante defendiendo los colores del Valencia CF. Estoy deseando luchar día a día para cumplir nuestros objetivos. Nos vemos pronto. Amunt Valencia", aseguró entonces.

Meses después, aquellas palabras han adquirido un significado especial. Aunque la atacante no pudo completar la temporada debido a la lesión, el principal objetivo deportivo se ha cumplido y el Valencia CF volverá a competir en Liga F Moeve durante el curso 2026-27.

Una larga recuperación marcada por el compromiso con el grupo

La temporada de Andrea Recio cambió radicalmente el pasado 13 de diciembre. Durante el encuentro disputado frente al Deportivo Alavés en el estadio Antonio Puchades, la futbolista sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior que la obligó a pasar por un largo proceso de recuperación.

Andrea Recio tras su intervención en la rodilla / INSTAGRAM: andrearecio00

Desde entonces, la madrileña ha trabajado intensamente para regresar a los terrenos de juego. En las últimas semanas se la ha podido ver realizando ejercicios sobre el césped y avanzando progresivamente en las diferentes fases de su recuperación, siempre acompañada por los servicios médicos y de readaptación del club.

Más allá del aspecto físico, Recio se ha convertido en un ejemplo de compromiso dentro del vestuario. A pesar de no poder competir, ha acompañado al equipo en desplazamientos, entrenamientos y partidos, manteniendo una presencia constante junto a sus compañeras. Ese respaldo diario ha sido muy valorado dentro de un grupo que ha encontrado en la unión una de las claves fundamentales para lograr el ansiado ascenso.

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Ahora, con el objetivo colectivo ya alcanzado, Andrea Recio encara una nueva etapa. La atacante trabaja para dejar atrás definitivamente una de las lesiones más complicadas para cualquier futbolista y poder volver a sentirse protagonista sobre el césped. Su regreso podría convertirse en uno de los grandes refuerzos del Valencia CF de cara a su vuelta a Liga F Moeve, una competición a la que el conjunto blanquinegro regresa con la ilusión renovada y con la firme intención de consolidarse nuevamente entre la élite del fútbol español.