La charla que motivó a James en el momento más difícil de su carrera se la dio Carlos Corberán

James Rodríguez ha sido el icono de toda una generación futbolística en Colombia. Pocos jugadores cuentan con una trayectoria tan exitosa y dilatada como él. James ha jugado en grandes de Europa y de Sudamérica y ha coleccionado títulos como; la Champions League (2 veces), la Liga (2), la Bundesliga (2) o la Supercopa de Europa (2). Esos hitos han ido de la mano de técnicos de prestigio como Carlo Ancelotti en el Madrid o José Pékerman en Colombia. Sin embargo hay uno en concreto que le llegó al alma en un momento bajo de su carrera.

James ha señalado a pocos entrenadores como decisivos en su trayectoria, pero en su documental recién estrenado, el colombiano sorprende al rescatar una conversación breve pero determinante con Carlos Corberán en Grecia. Apenas coincidieron unos días, pero el técnico valenciano dejó una reflexión que terminó cambiando la manera de entender el fútbol del exjugador del Real Madrid: “No me conocía, era mi primer entrenamiento, pero me quedó en un momento justo”.

James disputando un amistoso con la Selección Colombiana / EFE

El colombiano se abre por completo en su documental, donde rememora ese bache anímico, que precedió a otro momento culmen, en ese caso, con la selección. Y Corberán fue determinante.

“Cuando yo llegué a Grecia el entrenador en ese momento era Corberán y en una charla que me quedó mucho me dijo: ‘Tú tienes que entrar al campo y pensar en tus hijos. ¿Qué motivación más grande que esa? Tienes que jugar por ellos, porque son los que más sufren y los que verdaderamente quieren que te vaya bien’. No me conocía, era mi primer entrenamiento, pero me quedó en un momento justo. Por eso en la última Copa América fue feliz, por que Salo (su hija), estuvo conmigo, Samu (su hijo), era todavía muy bebé, pero ella lo vivió como un hincha más”, explica James a las cámaras sobre esa charla decisiva.

De las palabras de Corberán al MVP de la Copa América

La conversación sucedió en la temporada 2022-23 en Olympiacos. James y Corberán solo coinciden durante un entrenamiento y un partido, pero le dejó huella y fue clave para cambiar su mentalidad competitiva en un momento clave, tal como reconoce James en un documental donde prácticamente raja de todos los entrenadores a excepción de Pékerman, Ancelotti y Corberán.

El propio James vincula esa conversación a su buen rendimiento más tarde en la Copa América de 2024, donde Colombia llegó hasta la final contra Argentina y donde James fue elegido mejor jugador del torneo en lo que parecía una segunda juventud del ‘10’.

Noticias relacionadas

El ahora entrenador del Valencia CF supo tocar la tecla adecuada en la cabeza de James. Corberán rescató el amor por el fútbol del colombiano, enfocándolo en ser un ejemplo para sus hijos, dándoles ejemplo de lucha, entrega y perseverancia.