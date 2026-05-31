Las claves del ascenso del Valencia CF a Liga F

El Valencia CF ya está de vuelta en Liga F Moeve. Apenas doce meses después de sufrir uno de los golpes más duros de su historia reciente, el conjunto valencianista ha logrado regresar a la máxima categoría del fútbol femenino español tras superar al Villarreal CF en una final de play-off cargada de tensión, emoción y simbolismo. El empate sin goles de la ida en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y el 1-1 de la vuelta en el Estadi Antonio Puchades, resuelto tras 120 minutos de máxima exigencia, certificaron el retorno de un equipo que nunca dejó de creer en el objetivo.

El ascenso supone el premio a una temporada de reconstrucción deportiva y emocional. El descenso consumado en mayo de 2025 había dejado una profunda herida en un grupo que venía compitiendo durante años en la élite y que había perdido piezas fundamentales de su estructura. Sin embargo, lejos de caer en la resignación, el Valencia CF encontró fuerzas para reinventarse, reconstruir su identidad y volver a convertirse en uno de los equipos más competitivos de la Primera Federación.

El camino no fue sencillo. La categoría volvió a demostrar que es una de las más igualadas y exigentes del fútbol español. El Valencia CF finalizó la fase regular en tercera posición con 46 puntos, fruto de 12 victorias, 10 empates y únicamente cuatro derrotas. Unos números que reflejan la regularidad mostrada por el equipo de Mikel Crespo durante toda la campaña y que le permitieron afrontar el play-off de ascenso como uno de los principales candidatos a regresar a la élite.

Pauleta, la capitana, felicita a Monente después de un gol que dio el ascenso al Valencia CF Femenino / J. M. LÓPEZ

La eliminación del CD Alba Fundación en semifinales y la victoria frente al Villarreal CF en la final pusieron el broche a una temporada que será recordada como la del regreso. Sin embargo, detrás del éxito existen varios factores que explican cómo el Valencia CF logró completar una misión que parecía tan compleja hace apenas un año.

El Antonio Puchades volvió a ser un fortín decisivo

Uno de los grandes pilares sobre los que se construyó el ascenso fue el rendimiento del equipo como local. El Estadi Antonio Puchades recuperó durante toda la temporada el protagonismo que históricamente ha tenido en los mejores momentos del fútbol femenino valencianista.

Las cifras reflejan esa fortaleza. Ocho victorias, tres empates y únicamente dos derrotas durante la liga regular convierten al estadio de la Ciutat Esportiva en uno de los campos más difíciles de la categoría. Pero más allá de los números, el Valencia CF encontró en su casa un espacio donde crecer, consolidar su identidad y desarrollar la confianza necesaria para competir por el ascenso.

Un lance de juego en el partido de ida en el Antonio Puchades / Valencia CF

La conexión entre equipo y afición fue creciendo con el paso de las jornadas. El Puchades volvió a convertirse en un punto de encuentro para el valencianismo, generando una atmósfera que empujó a las futbolistas en los momentos más delicados del curso. No es casualidad que el ascenso terminara certificándose precisamente allí, rodeado de miles de aficionados que acompañaron al equipo durante todo el recorrido.

Además, el origen de la historia también se encuentra en ese escenario. La primera jornada del campeonato dejó una imagen que hoy adquiere un valor especial. Ante el CE Europa, cuando el partido parecía destinado al empate, Tamarit apareció en el minuto 93 para marcar un espectacular lanzamiento de falta directa que otorgó la victoria al Valencia CF. Aquel gol fue mucho más que tres puntos. Fue el primer paso de un camino que terminaría nueve meses después con el regreso a Liga F.

Fichajes acertados, experiencia competitiva y confianza en la Academia VCF

La reconstrucción de la plantilla fue uno de los mayores desafíos del verano de 2025. El club debía rehacerse tras la salida de futbolistas importantes y al mismo tiempo construir un proyecto con garantías para competir por el ascenso. La respuesta de la dirección deportiva fue correcta.

Las incorporaciones realizadas aportaron calidad, competitividad y, sobre todo, experiencia desde el primer día. Futbolistas como Gema Climent, Jana Fernández, Nazareth Martín, Ferrato, Marina Llácer, Tere Morató, Danielle Marcano, Mbadi C, Andrea Recio, Leyre Monente, Celia o Rebecca Elloh contribuyeron a la construcción de un bloque sólido, formado por perfiles acostumbrados a competir en Primera Federación.

Tere celebra con Marcano y Mascarell / Valencia CF

Pero el éxito no se explica únicamente desde los fichajes. La apuesta por la Academia VCF volvió a resultar decisiva. Jugadoras como Esther y Mascarell terminaron asentándose definitivamente en la dinámica del primer equipo, mientras que otras futbolistas de la cantera continuaron creciendo y acumulando experiencias de enorme valor para el futuro.

Esther Gómez, canterana del Valencia / INSTAGRAM

La mezcla entre incorporaciones con experiencia y talento formado en casa permitió construir una plantilla equilibrada, competitiva y profundamente comprometida con el objetivo colectivo. El grupo encontró rápidamente una química especial que terminó siendo una de las grandes fortalezas de la temporada.

Pauleta, Marina Martí, Yasmin y Tamarit: el liderazgo que sostuvo al equipo

Tras el descenso, muchas miradas apuntaban a cómo reaccionaría el vestuario. La salida de futbolistas importantes generaba incertidumbre y obligaba a encontrar nuevas referencias dentro del grupo. Ahí emergió el papel fundamental de las cuatro capitanas.

Pauleta, Marina Martí, Yasmin y Tamarit decidieron continuar en el proyecto cuando el equipo perdió la categoría. Lejos de buscar nuevos destinos, asumieron la responsabilidad de liderar la reconstrucción y transmitir un mensaje claro al resto de compañeras: el objetivo era regresar cuanto antes a la élite.

Tamarit, Mrabet, Pauleta y Martí ya posan como capitanas del VCF Femenino / Valencia CF

Su influencia fue mucho más allá de lo futbolístico. Fueron el nexo de unión entre las nuevas incorporaciones, las jugadoras con experiencia y las jóvenes procedentes de la cantera. Mantuvieron la ambición intacta durante toda la temporada y ayudaron a gestionar los momentos de dificultad que inevitablemente aparecen en una competición tan larga.

Además de su liderazgo emocional, aportaron un valor competitivo incalculable. Su experiencia en Primera División permitió al equipo afrontar con serenidad los partidos decisivos y comprender la exigencia que implicaba pelear por un ascenso. El Valencia CF encontró en ellas una auténtica columna vertebral que sostuvo al grupo durante todo el curso.

La cuarta gran clave del ascenso tiene nombre propio: Mikel Crespo

El entrenador vasco aterrizó en Valencia durante el verano de 2025 con un historial que invitaba al optimismo. Su experiencia previa al frente del Deportivo Alavés, donde logró un histórico ascenso a la máxima categoría y posteriormente consolidó al equipo entre la élite, le convertía en el perfil ideal para liderar una reconstrucción tan compleja.

Mikel Crespo en el partido contra el Villarreal CF / JM LOPEZ

Desde el primer día entendió que el desafío iba mucho más allá de la pizarra. El grupo llegaba afectado por un descenso traumático y necesitaba recuperar la confianza en sí mismo. Mikel consiguió devolver la ilusión a un vestuario que había sufrido mucho en los meses anteriores y transformó la mentalidad de un equipo que pasó de mirar al pasado a centrarse exclusivamente en el futuro.

Su trabajo fue visible en la evolución competitiva del equipo. El Valencia CF se convirtió en un conjunto sólido, reconocible y capaz de competir en cualquier escenario. Cuando llegaron los inevitables baches de la temporada, el grupo respondió. Cuando aparecieron las dudas, el equipo mantuvo la calma. Y cuando llegó el momento decisivo del play-off, las valencianistas demostraron una madurez competitiva superior a la de sus rivales.

Pascu Calabuig

Más allá del ascenso, Crespo ha conseguido algo igualmente importante: devolver la confianza y la identidad a un proyecto que necesitaba volver a creer en sí mismo.

Del gol de Tamarit al tanto de Monente: el viaje de regreso a la élite

Las grandes temporadas suelen resumirse en imágenes que terminan convirtiéndose en símbolos. La del Valencia CF comenzó con aquel lanzamiento de falta de Tamarit en el minuto 93 frente al CE Europa. Una acción que representó el espíritu competitivo de un equipo que nunca dejó de luchar.

Nueve meses después, el destino quiso que fuera Leyre Monente quien escribiera la última página de la historia. Su gol frente al Villarreal CF permitió al Valencia CF completar el viaje de regreso a Liga F y provocó una explosión de alegría en el Antonio Puchades.

Entre ambos momentos transcurrieron meses de trabajo, sacrificio, crecimiento y superación. Hubo victorias, empates, dificultades y momentos de incertidumbre. Pero nunca desapareció la convicción de que el objetivo podía alcanzarse.

El Valencia CF ha regresado a la máxima categoría porque supo convertir una decepción en una oportunidad. Porque acertó en la planificación deportiva, porque encontró líderes dentro del vestuario, porque apostó por el talento joven y porque puso el proyecto en manos de un entrenador que conocía perfectamente el camino hacia el ascenso.

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La Liga F vuelve a tener al Valencia CF entre sus integrantes. Y viendo cómo se ha construido este regreso, la sensación es que no se trata del final de una historia. Es, simplemente, el comienzo de una nueva etapa.