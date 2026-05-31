Delirio en Las Rozas en el primer día de trabajo con España de Javi Guerra

La selección española ha puesto en marcha su hoja de ruta hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El combinado dirigido por Luis de la Fuente completó este domingo su primer entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, una sesión abierta al público que reunió a más de 2000 aficionados y que dejó una imagen especialmente significativa para el valencianismo.

Entre los protagonistas de la jornada destacó la presencia de Javi Guerra, que vivió su primer entrenamiento con la selección española absoluta. El centrocampista del Valencia CF, incluido entre los jugadores de apoyo que trabajarán con el grupo durante los primeros días de concentración, tuvo la oportunidad de ejercitarse junto a varios de los futbolistas que defenderán los colores de España en la próxima cita mundialista. Un paso más en la progresión de una de las grandes irrupciones del fútbol español en los últimos años.

Como explicó SUPER hace una semana, Guerra no podrá ir al Mundial, pese a estar en la lista de nueve jugadores de apoyo, ya que no se encuentra en la prelista inicial de De La fuente compuesta por 55 futbolistas. De todos modos, el de Gilet está muy ilusionado con sus primeros días como internacional absoluto, con el partido del 4 de junio ante Irak en mente, donde podría debutar antes de que los 26 elegidos hagan las maletas hacia tierras americanas... y también, pensando en su futuro en clave valencianista. En las últimas horas, el valenciano manifestó su deseo de continuar en Mestalla la próxima campaña después de renovar su contrato hace menos de un año.

Javi Guerra, durante uno de los ejercicios con balón con España / RFEF

Pasión desatada con La Roja

El ambiente en Las Rozas fue espectacular. Las gradas del Campo A de la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentaron un lleno absoluto y numerosos aficionados tuvieron incluso que quedarse fuera una vez completado el aforo. Los seguidores siguieron de cerca una sesión dirigida por Luis de la Fuente y su cuerpo técnico que comenzó con una tanda de firmas de autógrafos antes del trabajo sobre el césped.

Posteriormente, el seleccionador reunió a los futbolistas para una charla inicial antes del calentamiento. En la sesión participaron 21 de los 26 convocados, entre ellos Pedro Porro, que se incorporó este domingo a la concentración tras finalizar sus compromisos con el Tottenham Hotspur. También, los valencianos que acudirán a la Copa del mundo Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) y Ferran Torres (Barcelona).

Junto a los internacionales que viajarán a Norteamérica, también se ejercitaron los nueve futbolistas de apoyo que abandonarán la concentración después del encuentro previsto en Riazor. Por ello, además de Javi Guerra, estuvieron presentes Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín y Beñat Turrientes.

También saltaron al césped algunos jugadores que continúan ultimando su puesta a punto física. Fue el caso de Lamine Yamal, en la fase final de recuperación de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, así como de Nico Williams y Víctor Muñoz. Los tres realizaron parte del trabajo con el grupo antes de retirarse al gimnasio para completar una sesión específica.

Un baño de masas antes de viajar a Estados Unidos

Una vez finalizado el entrenamiento, los futbolistas correspondieron al cariño de la afición acercándose a las gradas para firmar más autógrafos, hacerse fotografías y regalar camisetas a los seguidores desplazados.

La concentración seguirá completándose durante los próximos días. Este lunes se incorporará Yeremy Pino, reciente campeón de la Conference League con el Crystal Palace. El martes será el turno de Mikel Merino, mientras que el miércoles llegarán David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz, flamante campeón de la Champions League con el Paris Saint-Germain.

El entrenador del equipo español, Luis de la Fuente / RFEF

Luis de la Fuente: "Vivir un Mundial con la selección es lo máximo"

El seleccionador nacional reconoció sentirse especialmente emocionado por el inicio de esta aventura mundialista. "Ver a toda la gente que está volcada con nosotros, con muchas camisetas rojas, es un motivo de satisfacción y felicidad. Hoy disfrutamos de este ambiente, la grada está repleta y eso nos hace sentirnos muy contentos. Después del partido de La Coruña (4 de junio contra Irak) ya marchamos a Estados Unidos. Estamos verdaderamente orgullosos del país en el que vivimos, comentó.

Además, el técnico riojano reconoció la dimensión que tiene para él afrontar su primera Copa del nundo al frente de España: "Cuando llega a este momento, el de la oportunidad de vivir con la selección absoluta un Mundial, es lo máximo a lo que se puede aspirar en el fútbol. Estoy feliz, ilusionado por ver a un país entregado con una selección y con un mismo objetivo".

De la Fuente también explicó cómo se han desarrollado las primeras horas de convivencia del grupo. "Todo se vive con mucha intensidad, parece que llevamos muchos días. Ayer vivimos la final de la Champions juntos, disfrutamos mucho; con los dos equipos íbamos a ser ganadores, porque teníamos a compañeros. Fue un espectáculo muy bonito, los jugadores terminaron sanos", comentó.

Los muñecos de la suerte de Borja Iglesias

Por su parte, Borja Iglesias tampoco ocultó su entusiasmo por la respuesta de la afición. "Estamos superagradecidos de que estén aquí", aseguró el delantero gallego, que confesó estar viviendo unos días muy especiales tras conocer su convocatoria para el Mundial.

Borja Iglesias firmando autógrafos a los aficionados en la sede de la selección española en Las Rozas / RFEF

"Estos días, desde el lunes que salió la convocatoria hasta el jueves, no paré. He tenido un montón de estímulos, mucha gente escribiéndome. Estos dos últimos días estuve en casa en Santiago con mis amigos, mi familia, con María. Estoy muy ilusionado", explicó.

El atacante del Celta de Vigo también reveló una curiosa tradición que le acompañará durante la aventura mundialista. "No es que sea supersticioso, pero mis amigos me dijeron: 'Mételos en la maleta y haz un altar', y por ellos lo voy a hacer. Van a estar colocados en mi habitación en cada sitio que esté", reveló en referencia a unos muñecos de la suerte que llevará consigo a Estados Unidos, Canadá y México.

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Mientras tanto, Javi Guerra ha dado ya su primer paso en la concentración de la selección absoluta, una experiencia que supone un nuevo reconocimiento a su crecimiento en el Valencia y a su sobresaliente final de temporada.