Tras Otamendi, River Plate quiere cerrar a otro viejo deseo del Valencia CF

River Plate ha decidido mirar al fútbol europeo para reforzar una plantilla que aspira a recuperar el protagonismo internacional. El conjunto argentino ha dado recientemente uno de los golpes más mediáticos del mercado con la incorporación de Nicolás Otamendi, un futbolista que tras una larga y exitosa trayectoria en Europa regresa a Sudamérica convertido en uno de los grandes referentes del fútbol argentino.

La llegada del experimentado central supone mucho más que un simple fichaje para el equipo de Buenos Aires. Otamendi aterriza como un líder dentro y fuera del campo, con el aval de haber sido campeón del mundo con Argentina y después de consolidarse durante años en algunas de las competiciones más exigentes del continente europeo. Su incorporación ha reforzado la idea de River de atraer talento contrastado procedente del Viejo Continente.

En las oficinas del Monumental consideran que la experiencia internacional puede ser un factor diferencial para competir al máximo nivel. Por ello, tras cerrar la llegada de Otamendi, la dirección deportiva continúa explorando oportunidades en Europa y ya trabaja en nuevas operaciones que permitan elevar el nivel competitivo de la plantilla de Eduardo Coudet.

Arambarri, siguiente objetivo

Uno de los nombres que ha irrumpido con fuerza en la agenda de River Plate es el de Mauro Arambarri. El centrocampista uruguayo, pieza importante en el Getafe durante las últimas temporadas, vuelve a estar en el radar de un club histórico después de haber despertado también el interés de varios equipos europeos en distintos mercados.

Arambarri es además un futbolista bien conocido en el entorno del Valencia CF. El internacional uruguayo apareció entre los candidatos para reforzar la medular valencianista la temporada en la que José Bordalás se puso al frente del equipo. Sin embargo, aquuel interés nunca llegó a concretarse y el jugador continuó desarrollando su carrera en el conjunto azulón.

Mauro Arambarri of Getafe CF and Giacomo Raspadori of Atletico de Madrid compete for the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Atletico de Madrid at Coliseum de Getafe stadium on November 23, 2025, in Getafe, Spain. AFP7 23/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Getafe CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ahora, según diversas informaciones procedentes de Argentina, River Plate ya ha iniciado conversaciones con el Getafe para intentar cerrar su incorporación durante este mercado. El club bonaerense considera que el uruguayo encaja perfectamente en el perfil de futbolista experimentado y competitivo que busca para seguir fortaleciendo el proyecto.

Ofrece cuatro millones

La propuesta que prepara River rondaría los cuatro millones de euros por el 50% de los derechos económicos del jugador. Una fórmula que permitiría reducir el desembolso inicial y facilitar una negociación que no se presenta sencilla debido a la importancia de Arambarri dentro del conjunto madrileño.

A sus 30 años, el centrocampista sigue siendo uno de los futbolistas más valorados del Getafe gracias a su capacidad para abarcar grandes espacios, recuperar balones y aportar llegada desde segunda línea. Un perfil que encaja en las necesidades de River y que podría convertirse en una de las operaciones más destacadas del mercado sudamericano.

Las próximas semanas serán decisivas para conocer el desenlace de unas negociaciones que avanzan de forma discreta pero constante. Mientras tanto, River Plate continúa enviando un mensaje claro al mercado: tras convencer a Nicolás Otamendi para regresar a Sudamérica, el club argentino quiere seguir pescando en Europa y Mauro Arambarri aparece como su próximo gran objetivo.