Las palabras de Mikel Crespo (VCF Femenino) después del ascenso a Primera División

El Valencia Femenino consiguió este sábado el ascenso a la Liga F después de empatar contra el Villarreal CF con un golazo en el minuto 99 de Leyre Monente cuando el partido agonizaba y el sueño se resbalaba entre los dedos de las valencianistas. El conjunto de Mestalla, que descendió la temporada pasada por primera vez, ha durado solo un año en el infierno.

Uno de los grandes artífices del ascenso no ha sido otro que Mikel Crespo, entrenador de las valencianistas, que cogió las riendas del equipo a principio de temporada y ha devuelto al escudo valencianista de donde nunca debió salir.

El técnico atendió a SUPER después del encuentro y analizó algunas de las claves: "Este equipo nunca está muerto, hemos sacado partidos en este tipo de minutajes, hemos trabajado esta situación en la que nos podíamos poner por detrás, pero hemos peleado hasta el final", decía.

Pauleta, la capitana, felicita a Monente después de un gol que dio el ascenso al Valencia CF Femenino / J. M. LÓPEZ

Siete meses trabajando situaciones favorables

Crespo también celebraba el éxito: "Todo el año para un partido. Sabíamos que durante siete meses habíamos conseguido una ventaja: poder jugar aquí, que nos valiese el empate, habíamos generado con mucho trabajo en siete meses situaciones que nos favorecían y había que culminarlo".

El preparador se deshizo en elogios hacia su equipo: "A mí me han hecho mejor entrenador, son jugadoras con una calidad futbolística y humana terrible. Me han ayudado a ver situaciones que a veces no las ves y ellas hacen que tú las veas", explicaba Crespo.

"Ha sido una locura"

Por último, el técnico agradeció a la afición: "Una cosa es que te digan que hay lleno, pero hasta que lo ves. Y cuando hemos llegado y ya desde las 4 y media había gente con bombos y demás... Ha sido una locura, esto es para ellos", dijo.