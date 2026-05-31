Peter Lim reaparece con la indumentaria del Valencia CF

Justo después de que el PSG ganase la Champions League en Hungría en una final frente al Arsenal en la que estuvieron Cristhian Mosquera y Kang In Lee, dos canteranos que el Valencia CF apenas pudo disfrutar por la negligente gestión de Meriton Holdings... reapareció Peter Lim.

El máximo accionista del club de Mestalla, que debió ver la final en Hungría, se ha dejado ver junto con Nasser Al Khelaifi en un torneo de padel en la capital del país que acogió el encuentro.

Con el pantalón del Valencia CF

Entre las imágenes compartidas por Premier Padel aparece Lim con el pantalón del Valencia CF, club al que lleva muchas temporadas alejando precisamente de esa competición y de esos focos.