El Valencia CF cobra por la temporada Champions de Mosquera en el Arsenal

La primera temporada de Cristhian Mosquera en el Arsenal ha sido realmente buena. A pesar de que terminó con las lágrimas de no poder ganar la UEFA Champions League por penaltis, la realidad es que el curso del canterano del Valencia CF ha sido muy bueno, ganando la Premier League y teniendo un protagonismo importante.

El conjunto de Mestalla lo traspasó a los londinenses por alrededor de 15'5 millones de euros más cuatro en variables. Entre ellas se estipuló una que dependía de que el Arsenal se clasificara para la Champions de nuevo a través de la Premier, por lo que el Valencia hará algo de caja tras la temporada gunner.

Gran temporada de Mosquera

En lo individual ha sido un curso intenso y de mucho aprendizaje para Mosquera, que cubrió con nota la sensible baja de Saliba a principio de temporada como central y que ha jugado también en el lateral derecho partidos importantes con la camiseta del Arsenal.

Mosquera en la Champions League / TOLGA AKMEN

35 partidos disputados

El jugador, que fue titular en la final de la Champions League, cuajando una primera parte sensacional, pero con la mala fortuna de cometer un penalti en la segunda, ha acabado jugando un total de 35 partidos con el Arsenal en su primer año en el Emirates, un auténtico golpe encima de la mesa.

El Valencia cobra variables

A los 21 años Mosquera ya es una completa realidad en el mundo del fútbol, un jugador de la gran élite europea que ya ha sido incluso convocado con la Selección Española absoluta. La gran campaña que ha hecho ha disparado su valor y al Valencia le empiezan a caer algunas variables de su traspaso.