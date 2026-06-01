La comparativa nostálgica de Cañizares entre el Valencia CF y el Arsenal FC que retrata (una vez más) a Peter Lim

La final de la Champions entre el PSG y el Arsenal que proclamó campeón de Europa al equipo parisino de Luis Enrique despertó viejos recuerdos en Santi Cañizares. La leyenda blanquinegra comparó al club 'gunner' con su Valencia CF campeón que llegó a dos finales de la Liga de Campeones y por desgracia las perdió, primero ante el Madrid y después contra el Bayern de Munich de forma dramática también en los penaltis. "El Arsenal se parece en todo al Valencia, segunda final de Champions que juegan y segunda que pierden", decía Santi en declaraciones a El Partidazo de la Cadena Cope donde es colaborador. Una comparativa que recuerda la grandeza de la entidad de Mestalla y retrata una vez más la gestión de Peter Lim por séptima temporada consecutiva fuera de Europa en la peor racha de su historia.

"A mí sabes lo que me da pena, que el Arsenal se parece en todo al Valencia. Segunda final de Champions que juegan y segunda que pierden, va ganando durante el partido y pierde en penaltis... El portero con nueve porterías a cero durante el año no se proclama campeón de Europa. ¿Sabéis quien es el único portero que ha tenido nueve porterías a cero durante una Champions y no se ha proclamado campeón de Europa? Él (David Raya) y yo. Los dos tontos que no ganamos y perdimos en penaltis. A mí eso es lo que me dio pena. Luego vi que Rossi, Keylor, Mendy... la ganaron y nosotros los dos españoles la perdimos, eso sí que me da pena", decía recordando el Valencia campeón de prinicipio de siglo.

Los recuerdos del Valencia campeón

Cañizares atendió en exclusiva recientemente a Superdeporte y repasó con profundidad el recuerdo de la final de Champions disputada por el Valencia CF ante el Bayern de Múnich en Milán hace 25 años. El exfutbolista no ocultó la emoción al recordar aquel equipo que rozó la gloria europea y que, según su visión, estuvo muy cerca de cambiar la historia del club.

“Competimos muy bien, sabíamos a dónde íbamos y estuvimos a la altura de un gigante como el Bayern. Tuve la sensación de que era nuestro momento, de que podíamos ganar la Champions”, explicó Cañizares, que insistió en que aquel grupo percibía que las oportunidades como esa no se repetían con facilidad.

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El exinternacional subrayó además la diferencia entre aquel Valencia competitivo en Europa y el presente del club, recordando el contraste entre una época de finales de Champions y otra marcada por la ausencia continuada de competiciones continentales.