Dos exjugadores del Valencia CF, los ídolos de João Neves

João Neves no esconde cuáles fueron los futbolistas que marcaron su infancia y su crecimiento como jugador. El centrocampista portugués, una de las grandes sensaciones del fútbol europeo durante la temporada y más después de su brillante final de Champions, ha señalado a dos exjugadores del Valencia CF entre sus principales referentes: Pablo Aimar y David Silva.

“Mi primer ídolo cuando jugaba en el Benfica era Pablo Aimar”, confesó el internacional luso. Con el paso de los años y a medida que comenzó a seguir con mayor atención las grandes competiciones europeas, amplió su lista de referentes. “Después empecé a ver fútbol europeo y me encantaban Kevin De Bruyne y jugadores del Manchester City como David Silva”, explicó. La creatividad, visión de juego y capacidad para dominar el centro del campo de estos futbolistas influyeron notablemente en la formación de un jugador que hoy es una de las grandes estrellas emergentes del panorama internacional.

A sus 21 años, João Neves se ha consolidado en tiempo récord entre los mejores centrocampistas del mundo. Junto a su compatriota Vitinha, forma una de las parejas de mediocampistas más destacadas del fútbol actual y se ha convertido en una pieza indispensable en el esquema del Paris Saint-Germain. Su personalidad, el despliegue físico y la calidad técnica que han despertado el interés de algunos de los clubes más poderosos de Europa.

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Su futuro

Entre ellos figura el Real Madrid, que continúa atento a la evolución del portugués en su búsqueda de un centrocampista capaz de liderar el futuro de su medular. Sin embargo, Neves parece tener muy claro su presente. Tras la conquista de la Champions, el jugador mostró públicamente su deseo de continuar en París. “Siento que somos un equipo de verdad. Siempre digo que estoy muy contento y espero continuar con este grupo”, afirmó. Además, dejó claro cuál será el próximo gran objetivo del conjunto francés: “Tenemos que defender el título la próxima temporada”.