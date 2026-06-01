El futuro de Enzo Barrenechea, ligado al de Samú Costa

Samú Costa va a ser uno de los nombres propios del mercado de fichajes. Su gran temporada, unida al descenso a Segunda División del RCD Mallorca, le sitúan en una posición muy codiciada para muchos equipos europeos. El hecho de que vaya a jugar el Mundial con Portugal, de hecho, anima a sus pretendientes de acelerar en su fichaje.

El equipo que más en serio se ha posicionado por el futbolista no es otro que Benfica, acostumbrado a luchar por el mejor talento portugués. El cuadro lisboeta le quiere firmar este verano para reforzar su medular, aunque deberá hacer una apuesta económica importante para convencer a los baleares, ya que el 20 por ciento de sus derechos son propiedad del Almería, según la Cadena Ser.

El Mallorca no va a rebajarse

La operación deberá superar los diez millones de euros y supondría sacar del campeonato español a uno de los jugadores que más han destacado en el último curso a pesar del final de temporada que le ha costado la categoría a los mallorquinistas.

Enzo Barrenechea con la camiseta de Benfica / Instagram del jugador

Barrenechea, atento

El fichaje de Costa por Benfica podría tener consecuencias para un exjugador del Valencia CF. Enzo Barrenechea ocupa ahora mismo la zona del terreno de juego en la que se desenvuelve Costa y la llegada del bermellón podría empujarle a buscar destino para el curso que viene.

Barrenechea dejó una buena huella en el conjunto de Mestalla y empezó haciendo bien las cosas en el cuadro lisboeta, pero con el paso de los meses empezó a perder protagonismo a las órdenes de José Mourinho, que podría salir también este verano.