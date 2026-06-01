La terapia roja que utiliza Justin de Haas para llegar a tope a la pretemporada del Valencia CF

El nuevo central del Valencia CF Justin de Haas quiere llegar en las mejores condiciones posibles a la pretemporada a las órdenes de Carlos Corberán. El central neerlandés ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de sus vacaciones en las que aparece utilizando un panel de luz roja de la marca Heilys. En las fotografías, el jugador aparece realizando sesiones de lo que se conoce como terapia de luz roja (Red Light Therapy), una herramienta cada vez más popular entre deportistas profesionales para optimizar los procesos de recuperación física.

JUSTIN DE HAAS EN VACACIONES / IG

¿Qué es Heilys Light?

Heilys es una empresa especializada en dispositivos de fotobiomodulación mediante luz roja e infrarroja cercana. Sus paneles emiten diferentes longitudes de onda —principalmente entre 630 y 850 nanómetros— con el objetivo de estimular procesos biológicos relacionados con la regeneración celular, la circulación sanguínea y la recuperación muscular.

La compañía sostiene que esta tecnología puede favorecer la recuperación tras el ejercicio, reducir la inflamación, aliviar molestias articulares y musculares, además de contribuir al descanso y al bienestar general.

JUSTIN DE HAAS EN VACACIONES / IG

¿Para qué se utiliza en deportistas de élite?

En el deporte profesional, la terapia de luz roja se utiliza principalmente como una herramienta complementaria dentro de los protocolos de recuperación. El objetivo es ayudar al organismo a afrontar mejor las elevadas cargas de entrenamiento y competición.

Entre los beneficios que buscan los atletas destacan:

Favorecer la recuperación muscular después de sesiones intensas.

Reducir la sensación de fatiga y las agujetas.

Mejorar la circulación y la oxigenación de los tejidos.

Ayudar a controlar procesos inflamatorios derivados del esfuerzo físico.

Optimizar el descanso y la calidad del sueño durante periodos de alta exigencia.

El uso de este sistema durante la etapa sin competición encaja con una práctica habitual entre futbolistas profesionales: aprovechar el periodo previo al inicio de la pretemporada para llegar en las mejores condiciones físicas posibles y acelerar la puesta a punto antes de reincorporarse al trabajo.

JUSTIN DE HAAS EN VACACIONES / IG

¿Está científicamente demostrado?

La evidencia científica sobre la terapia de luz roja ha crecido en los últimos años y diversos estudios han analizado su posible efecto sobre la recuperación muscular y la reducción de la inflamación. Sin embargo, los especialistas señalan que los resultados todavía son variables según el tipo de dispositivo, la intensidad utilizada y los protocolos de aplicación.

Por ello, en el deporte de alto rendimiento se considera una herramienta complementaria y no un sustituto de los pilares fundamentales de la preparación física: entrenamiento, nutrición, descanso, fisioterapia y control de cargas.

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La popularidad de este tipo de tecnología sigue creciendo entre deportistas profesionales de distintas disciplinas, que la incorporan como parte de sus rutinas de recuperación en busca de pequeñas mejoras que, al máximo nivel competitivo, pueden marcar diferencias