El Valencia CF pierde su fórmula Mirandés de mercado

El Almería, el Málaga, Las Palmas y el Castellón no fallaron y certificaron su clasificación para los playoffs de ascenso a Primera División, tras saldar con victoria una última jornada de LaLiga Hypermotion en la que el Mirandés consumó el descenso a Primera RFEF.

Pese al esprint final protagonizado por el conjunto burgalés, los de Antxon Muneta no pudieron evitar la pérdida de la categoría, tras caer este domingo por 1-0 ante el Leganés en la auténtica final por la permanencia que se vivió en el estadio de Butarque.

El descenso afecta indirectamente al Valencia CF porque el Mirandés, dentro de su política de cedidos jóvenes, se había convertido en un acomodo perfecto para todos aquellos canteranos que no tenían sitio en el primer equipo y necesitaban salir en busca de minutos de calidad en segunda división. Ya no podrá ser así. A partir de ahora el Valencia pierde la 'fórmula Mirandés' con el equipo ya descendido en Primera RFEF. Una puerta menos.

El Valencia intento repetir con éxito la fórmula César Tárrega que tan bien funcionó en Valladolid con las cesiones de Pablo López, Alberto Marí e Iker Córdoba al Mirandés. Sin embargo, ninguno de los tres ha cuajado esta temporada. O bien por falta de continuidad y rendimiento o bien por culpa de graves lesiones. Así les fue a los tres valencianistas en la 25/26:

LEGANÉS (MADRID), 31/05/2026.- El guardameta del Mirandés, Juanpa, consolado a la finalización del partido de liga que han disputado este domingo frente al Leganés en el estadio de Butarque y que tras caer derrotados pierden la categoria, descendiendo a Primera RFEF. EFE/ Javier Lizón. SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Javier Lizon / EFE

Pablo López

El primero en romperse fue Pablo López. El extremo fue operado de una rotura completa intravaina del ligamento cruzado anterior (LCA) de su rodilla izquierda de la que todavía se está recuperando. Marcó un gol en cuatro partidos oficiales.

Alberto Marí

Tampoco tuvo suerte Alberto Marí. El delantero fue intervenido de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda en el mes de marzo y ya no ha participado en el resto de la temporada. Un gol y dos asistencias fue el balance total del curso.

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Iker Córdoba

Iker Córdoba, uno de los centrales jovenes con más proyección de Paterna, tampoco tuvo la continuidad suficiente para sacar todo su potencial. El canterano fue protagonista en la primera vuelta, pero el cambio de técnico lo dejó sin minutos (solo 63') en la segunda vuelta. Ha disputado 23 partidos oficiales: 1402 minutos en total.