El valencianismo califica la temporada del Valencia CF: ¡Suspenso general!

SUPER hace balance de la temporada del Valencia CF a través de las calificaciones que los aficionados del club han ido dando estos días en la encuesta a 32 protagonistas: desde el máximo accionista, Peter Lim, y su hijo Kiat, presidente del Consejo de administración, hasta 27 futbolistas, pasando por el entrenador, Carlos Corberán, el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, el principal responsable de la secretaría técnica, Lisandro Isei y el principal representante institucional en València, el director general, Javier Solís.

El resultado global de la encuesta, en la que han participado más de 1200 internautas, se resume en un suspenso general. Ninguno de los actores alejados del terreno de juego aprueba, ni tampoco la mayoría de la plantilla de jugadores. Solo 13 jugadores obtienen una puntuación por encima del 5, mientras que uno más (14), suspende con una nota inferior. Únicamente dos hombres alcanzan el notable, el portero Stole Dimitrievski (7,6), y el fichaje de invierno Guido Rodríguez (7,1), cuyo futuro como valencianista está en duda con el Villarreal CF pujando por hacerse con sus servicios, y a la espera de que el medio argentino responda la oferta hecha desde Mestalla.

Los despachos, señalados

Por su parte, en el otro extremo, los más castigados por la audencia son el dúo Peter/Kiat Lim y el director general, principal representante directivo de la gestión en València, Javier Solís. De hecho, solo ellos puntúan por debajo del 3, con un 1,91 para los Lim y un 2,3 para el abogado valenciano. A continuación, Gourlay e Isei, sobre el papel, los máximos responsables en la política de fichajes, se quedan en el 3 tras dos ventanas en verano e invierno con 12 contrataciones que no lograron, en su conjunto, darle el empujón necesario al grupo para clasificarse entre los siete primeros y volver a la "élite europea" como se decía en el comunicado del 29 de mayo de 2025.

No obstante, cabe destacar que Lisandro Isei, director de scouting, no participó de ningún modo en el mercado de verano y su incidencia fue mínima en enero, ya que se presentó en sociedad a finales de noviembre. De hecho, el neerlandés trató de avanzar el fichaje de Justin de Haas, que lleva su sello junto al de Hans Gillhaus, al invierno, pero el Famalicão dijo "no". Aliou Dieng, mediocentro de Malí, es otra apuesta de Isei para esta próxima campaña 2026/27.

Después, los votantes valencianistas también penalizan el papel del entrenador Carlos Corberán, que tuvo incidencia directa en las contrataciones de futbolistas y, sobre todo, en la trayectoria irregular de su Valencia. Tras salvarlo milagrosamente el curso anterior, en este ha pasado del extremo de una pésima primera vuelta, en puestos de descenso varias semanas, con 17 puntos, a una sobresaliente segunda parte de LaLiga, en la que solo Barcelona y Real Madrid hicieron más puntos que los 32 de los blanquinegros. Corberán obtiene un 3,6.

Dimitrievski y Guido, los primeros de la 'clase'

Tras Dimitrievski y Guido, aprueban 11 jugadores más: Javi Guerra, gracias a un fulgurante esprint final, Ramazani, Luis Rioja, Umar Sadiq, Eray Cömert -sin contrato-, Hugo Duro, máximo artillero, Unai Núñez, Jesús Vázquez, Filip Ugrinic, Pepelu y Gayà. Es decir, tres de los cuatro refuerzos de enero. Solamente dos fichajes de verano, el suizo Ugrinic y el belga Ramazani.

Más numeroso es el número de jugadores suspendidos: desde José Copete (4,9), muy cerca del 5, hasta el quinteto más decepcionante por debajo del 4 como nota, Dimitri Foulquier (3,1), Dani Raba (3,3), Baptiste Santamaría (3,4), Arnaut Danjuma (3,4) y Thierry Rendall (3,4). El lateral portugués se marcha, finalizado su contrato, y el club trabajará en este mercado para sacar a los otros cuatro. Mucho más complicado es la salida de los directivos con calificaciones inferiores.

Todas las notas

Estas son las notas del valencianismo para los 32 protagonistas principales del curso 25/26 en el Valencia CF. De mejor, a peor:

Stole Dimitrievski 7,6

Guido Rodríguez 7,1

Javi Guerra 6,8

Largie Ramazani 6,3

Luis Rioja 6,3

Umar Sadiq 6,2

Eray Cömert 6

Hugo Duro 6

Unai Núñez 5,9

Jesús Vázquez 5,8

Filip Ugrinic 5,6

Pepelu 5,5

Gayà 5,3

José Copete 4,9

Lucas Beltrán 4,8

Diego López 4,8

Renzo Saravia 4,7

César Tárrega 4,6

Julen Agirrezabala 4,5

Cristian Rivero 4,25

Mouctar Diakhaby 4,14

André Almeida 4,13

Carlos Corberán (entrenador) 3,6

Thierry Rendall 3,4

Arnaut Danjuma 3,4

Baptiste Santamaría 3,4

Dani Raba 3,3

Foulquier 3,1

Ron Gourlay (CEO de Fútbol) 3

Lisandro Isei (director de scouting) 3

Javier Solís (director general) 2,3

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Peter/Kiat Lim (máximo accionista/presidente) 1,9