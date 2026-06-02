Así avanzan los trabajos del Nou Mestalla antes de izar la cubierta

Las obras del Nou Mestalla continúan avanzando en distintas zonas del futuro estadio del Valencia CF, con especial atención en los trabajos previos a la instalación de la cubierta, una de las fases más relevantes del proyecto. Y, evidentemente, al margen de la demanda por presuntas irregularidades en el Proyecto de Ejecución que el Ayuntamieto de la ciudad validó al club.

Según ha informado el club este martes, ya se ha completado el montaje de todos los andamios auxiliares necesarios para la colocación de los cables del anillo de tracción, elemento estructural clave para sostener la futura cubierta. Este paso forma parte de los preparativos técnicos antes del inicio del izado de la estructura superior.

En paralelo, las imágenes difundidas por la entidad muestran actividad en el interior del estadio, con operarios, maquinaria y materiales trabajando sobre las gradas, el terreno de juego y otras zonas del recinto. La obra avanza de forma simultánea en diferentes frentes, tanto interiores como exteriores.

Durante las últimas semanas también se han ejecutado trabajos de protección en las gradas para permitir el despliegue de los cables radiales, algunos de los cuales ya han comenzado a instalarse. Estos elementos, junto al anillo de tracción, forman parte del sistema estructural que permitirá soportar y distribuir el peso de la cubierta.

Una cubierta para más de 70 000 espectadores

La futura estructura cubrirá los 70 044 asientos previstos en el estadio y supone uno de los hitos principales dentro del desarrollo del proyecto.

De forma paralela a estos trabajos, la construcción sigue avanzando en otros ámbitos del campo. Continúan las actuaciones en la fachada, las torres de escalera, los accesos y distintas áreas interiores, donde se desarrollan labores de acondicionamiento y montaje.

Redacción SD

El interior del estadio muestra ya evolución visible, con la grada cada vez más definida y con elementos estructurales que permiten intuir la configuración final del recinto.

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El Valencia mantiene así el progreso de la obra del Nou Mestalla en varias fases simultáneas, con el foco actual en completar los preparativos necesarios para el futuro izado de la cubierta y seguir avanzando en el resto de elementos constructivos del estadio.