Diego López ya tiene fecha para pasar por quirófano
El atacante asturiano tiene cita la próxima semana en Madrid para operarse de su lesión de ligamento cruzado anterior
Diego López acabó la temporada de la peor manera: con una lesión de ligamento cruzado anterior, una de las más temidas por la mayoría de futbolistas debido al tiempo de baja que lleva aparejado, ya que el tiempo de ausencia si sitúa entre los seis y los ocho meses.
'El Guajín', que no ha podido refrendar la última temporada el buen rendimiento que ofreció hace dos, acabó la campaña contando con más minutos y marcando un gol, pero justo en el envite frente al FC Barcelona tuvo un gran contratiempo que le impedirá hacer pretemporada y arrancar el próximo curso.
La próxima semana se opera
El futbolista asturiano ya tiene fecha para pasar por quirófano. Tal y como ha avanzado El Chiringuito y ha podido confirmar Superdeporte, el jugador tiene cita para pasar por quirófano la semana que viene y empezar su proceso de recuperación.
López se operará en Madrid y automáticamente después se pondrá a hacer el trabajo para recuperarse con fisioterapia, recuperación de la estabilidad y aumento progresivo de las cargas de trabajo.
Meses de trabajo por delante
La intención es la de volver lo más pronto posible con el equipo, que ha quedado muy tocado en banda con su lesión y el final de la cesión de Largie Ramazani, pero no se espera que pueda estar en ningún caso antes de diciembre y posiblemente haya que esperar hasta principios del año que viene para que esté con ritmo de competición.
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