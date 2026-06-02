Kang In Lee está en el mercado y podría volver a LaLiga

Kang In Lee cambiará de equipo este mercado de fichajes. El mediapunta surcoreano, que ha tenido menos protagonismo esta última temporada en hace dos campañas, ha pedido salir al Paris Saint Germain para volver a sentirse protagonista en un equipo de fútbol.

El talentoso jugador asiático, según la información de Fabrizio Romano, ha solicitado a su club que escuchen ofertas por él y ya tiene interesados en su fichaje. Desde LaLiga el Atlético de Madid ya llamó al club parisino para conocer las condiciones de salida del surcoreano.

PARIS (France), 17/05/2026.- PSG's Kang-in Lee (L) and Paris' Luca Koleosho (R) in action during the French Ligue 1 soccer match between Paris FC vs Paris Saint-Germain in Paris, France, 17 May 2026. (Francia) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA / MOHAMMED BADRA / EFE

Ya triunfó en España

Kang In, recientemente campeón de la Champions League, ya triunfó en España de la mano del RCD Mallorca después de que el Valencia se lo regalase para firmar a Marcos André por más de ocho millones de euros. Su rendimiento fue extraordinario en el club balear y motivó la fuerte apuesta del PSG por él.

Viene de jugar 39 partidos

En Paris ha tenido altibajos fruto de la feroz competencia que ha tenido, pero con todo y con esto viene de jugar la friolera de 39 partidos la última campaña como jugador de rotación y con capacidad para desequilibrar, aunque lejos del rendimiento de hace dos campañas con casi 50 encuentros, siete goles y seis asistencias.