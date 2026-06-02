Mensaje de Javi Guerra sobre el futuro de Ramazani: "Se queda"

Javi Guerra, que comparte estos días trabajo con la Selección en Las Rozas, ha escrito un sorprendente comentario en su perfil de Instagram vinculado con el futuro de su compañero, Largie Ramazani. El extremo belga ha concluido su cesión con el Valencia CF, aunque el '8' ha lanzado un órdago importante en público. "Se queda", dice Guerra.

Largie Ramazani ha jugado esta temporada 2025/26 a préstamo en Mestalla por parte del Leeds United. El belga de 25 años, ex del Almería, donde ya coincidió con Umar Sadiq, tiene contrato en vigor con la entidad inglesa hasta junio de 2028. Sin embargo, según ha informado 'Tribuna Deportiva', el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, se halla de viaje a Inglaterra para, entre otras cuestiones, tratar de negociar con el club de Leeds la continuidad en València de Ramazani.

El pasado agosto, Ramazani llegó al Valencia en calidad de cedido previo pago de 500 000 euros, ya que el actual entrenador del Leeds, Daniel Farke, no contaba con él. Los planes del técnico germano no han cambiado con respecto al pequeño y hábil extremo para hacerle hueco en la Premier, y esta es una baza con la que Gourlay juega a favor. Los ingleses no lo quieren y tampoco pueden exigir una cantidad exagerada por un futbolista al que compraron por alrededor de ocho millones de euros.

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Este martes, 2 de julio, el futbolista lanzó un mensaje en su cuenta de Instagram que muchos seguidores habían interpretado como despedida. "Mestalla, gracias", acompañado de una fotografía de Ramazani celebrando uno de sus goles en el coliseo de la Avenida de Suècia mirando hacia la imnensidad de la grada, llena de espectadores. Ante la incertidumbre, dudas y preguntas de los valencianistas reflejadas en los comentarios, Javi Guerra ha querido, sorprendentemente, aportar luz con este texto claro, directo y escueto: "Se queda".