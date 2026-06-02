Peter Lim se 'cuela' en la elecciones del Real Madrid: Riquelme lo pone de ejemplo

La privatización del Real Madrid es uno de los grandes debates en las elecciones a la presidencia que están disputando Florentino Pérez y Enrique Riquelme, primer candidato que se ha 'atrevido' a cuestionar la hegemonía del longevo mandatario madridista. Entre sus motivaciones, oponerse a la venta de una parte del club blanco.

Riquelme se encuentra haciendo un tour por los diferentes medios de comunicación, anunciando fichajes para su campaña y los que serán sus representantes en cada área del club, desde la plantilla hasta los despachos. Este lunes estuvo en El Larguero de la Cadena Ser y desveló el nombre de Raúl González Blanco como director deportivo de la entidad en caso de que salga ganador.

En contra de privatizar

La gran patata caliente, eso sí, es la privatización. Y es que el aspirante al 'trono' explica que la voluntad de Florentino de abrir el club a una inversión extranjera es el "inicio de la privatización", señalando que el Real Madrid es de los socios y que podría dejar de serlo de ir adelante con ello.

Enrique Riquelme, este domingo en el Real Madrid-Granada de Liga F. / AFP7 vía Europa Press

El modelo de Peter Lim, el mal a evitar

Entre sus reflexiones, Riquelme muestra su preocupación sobre lo que esta privatización podría suponer para el club en términos democráticos y también de gestión. En ese momento, el candidato pone al Valencia CF y Peter Lim como el ejemplo del desastre que puede generar este modelo y la entrada del inversor extranjero en el club.

"También está el modelo del Valencia, que se privatiza, está en manos de alguien...", apostilla en una de sus declaraciones, alertando al madridismo y poniendo la situación del club de Mestalla como una muy desastrosa a la que podrían verse abocados de cambiar el modelo de club que son a día de hoy.