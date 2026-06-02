El Valencia CF activa la opción Thomas Meunier para el lateral derecho

El Valencia CF quiere al belga Thomas Meunier para que se convierta en el lateral derecho titular del equipo la próxima temporada 26/27. El club trabaja para fichar al futbolista internacional del LOSC Lille de 34 años que acaba contrato el 30 de junio y disputará el Mundial 2026 con su selección, tal y como ha informado Salva Gomis en el '90 minuts' de À Punt Radio y ha podido confirmar SUPER.

Meunier, que jugará el Mundial 2026 con la selección belga, es el perfil de jerarquía y experiencia que más convence para reforzar con garantías el carril del 2. Sin embargo, la operación no es fácil por el salario del futbolista y la competencia de equipos (también de LaLiga española) que han llamado a su puerta. Tampoco juega a favor del Valencia la voluntad del jugador de firmar el que puede ser su último gran contrato en la élite, como sucede con Guido Rodríguez.

Thomas Meunier es la primera opción en la lista, pero el club mantiene abiertas otras alternativas encima de la mesa como la cesión del lateral derecho valenciano del Aston Villa de 23 años Andrés García, interés desvelado por SUPER el pasado 18 de abril. Los planes del club pasan por firmar más de un lateral derecho ante la salida de Thierry Rendall y la lesión de larga duración de Dimitri Foulquier. La idea es firmar un lateral contrastado titular y un sub-23, que por edad ya no podría ser Andres García.

Prioridad sin Thierry y Foulquier

Reforzar la posición de lateral derecho es una de las prioridades que se ha marcado el Valencia CF en este arranque de mercado tras la lesión de Foulquier que podría apartarle de los terrenos de juego hasta noviembre y la decisión de no renovar el contrato de Thierry. De momento, Carlos Corberán dispone de dos nuevos fichajes ya cerrados como el central neerlandés Justin de Haas y el mediocentro malí Aliou Dieng. Además, el club ya comunicó la semana pasada a Stole Dimitrievski la decisión de ejecutar su opción de compra por las dos próximas temporadas hasta junio de 2028.

Bern (Switzerland), 11/12/2025.- Thomas Meunier (L) of Lille and Sandro Lauper of Young Boys in action during the UEFA Europa League match between BSC Young Boys and Lille OSC, in Bern, Switzerland, 11 December 2025. (Suiza) EFE/EPA/PETER KLAUNZER / PETER KLAUNZER / EFE

Un veterano de guerra

A sus 34 años, Thomas Meunier disputará el Mundial de EEUU, México y Canadá y continúa siendo una de las referencias defensivas del fútbol belga. El lateral derecho, que también puede desempeñarse como defensor central o volante por banda, milita actualmente en el LOSC Lille, donde aporta liderazgo, recorrido internacional y una amplia experiencia en las principales competiciones europeas. Llegó al conjunto francés en julio de 2024 con un contrato por dos temporadas, reforzando una plantilla con aspiraciones tanto en la liga local como en el escenario continental.

La carrera de Meunier comenzó en el modesto R.E. Virton, donde debutó como profesional entre 2009 y 2011. Sus actuaciones llamaron la atención del Club Brujas, institución en la que se consolidó entre 2011 y 2016 y dio el salto definitivo al fútbol de élite. En Brujas pasó de ser un prometedor atacante a convertirse en un defensor moderno, potente físicamente y con gran proyección ofensiva.

Su crecimiento le abrió las puertas del Paris Saint-Germain, donde jugó entre 2016 y 2020. Durante su etapa parisina conquistó varios títulos nacionales y se convirtió en un habitual de las grandes noches europeas, destacando por su capacidad para incorporarse al ataque y su solidez defensiva. Posteriormente recaló en el Borussia Dortmund, equipo al que defendió entre 2020 y 2024. En la Bundesliga mantuvo su protagonismo internacional y sumó experiencia en la Liga de Campeones de la UEFA, consolidándose como uno de los futbolistas belgas más reconocidos de su generación.

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Antes de regresar a Francia tuvo un breve paso por el Trabzonspor durante 2024. Meses después, el LOSC Lille apostó por su veteranía para fortalecer una defensa que buscaba competitividad tanto en la Ligue 1 como en Europa. Internacional absoluto con la selección de Bélgica desde 2013, Meunier ha participado en grandes torneos internacionales y forma parte de una generación histórica que llevó al combinado belga a competir entre las mejores selecciones del mundo.