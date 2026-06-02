El Valencia CF 'pincha' con las cesiones

El Valencia CF encontró en las cesiones la única fórmula para dar salida a algunos de los jugadores con los que no contaba con la esperanza de se revalorizasen y poder sacarlos este verano, pero el rendimiento de los futbolistas no ha sido el esperado y volverán a ser un 'problema' esta campaña. Las promesas, por su parte, tendrán que buscar de nuevo un préstamo para demostrar sus cualidades.

De todos los jugadores que el Valencia dejó salir a préstamo, ninguno de ellos ha demostrado nivel para volver a ponerse la indumentaria blanquinegra y tampoco para ayudar demasiado a la economía valencianista en busca de otros refuerzos.

El Colonia no pagará dos millones por Cenk

En primer lugar, Cenk Özkacar ha tenido un protagonismo intermitente en el Colonia, pero no ha dado lo suficiente como para que el equipo alemán ejecute la opción de compra de dos millones de euros que tenía por él. El turco, que le costó 5 'kilos' al Valencia, volverá a estar en la rampa de salida y se busca un club que quiera quitarle el problema a los valencianistas.

Cenk Özkacar con la camiseta del Koln / SD

Temporada difícil y lesión para Canós

Tampoco Sergi Canós ha alcanzado la redención. Su cesión al Real Valladolid ha sido realmente dura y tuvo momentos verdaderamente tensos, entre otras cosas por la relación entre el equipo y la afición. Cuando parecía encajar tras la llegada de Fran Escribá se lesionó y complica el poder encontrarle acomodo.

Sin éxito en la triple cesión al Mirandés

El triple préstamo al Mirandés tampoco ha tenido el efecto esperado. Alberto Marí no se ha revalorizado y ha acabado la temporada sin protagonismo, la cesión de Íker Córdoba empezó prometiendo un nuevo 'caso Tárrega', pero el central tendrá que volver a probar suerte en otro equipo para demostrar su valía y Pablo López, que prometía mucho después de un golazo y unas primeras actuaciones de mucho nivel, se lesionó de gravedad y ha firmado una temporada casi en blanco.

Algo mejores han sido las cesiones a categorías más bajas, con el ascenso de Isma Santana a Primera RFEF con el Logroñés o Hamza Bellari a Segunda División con el Eldense, aunque ninguno de los dos están para dar el salto al Valencia CF.