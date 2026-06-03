Comunicado oficial: renovación en el banquillo del Valencia CF Mestalla

El Valencia CF ha hecho oficial este miércoles mediante un comunicado la continuidad de Óscar Sánchez como entrenador del VCF Mestalla. El técnico murciano continuará al frente del filial valencianista después de alcanzar un acuerdo para ampliar su vinculación contractual con la entidad. La oficialidad se da casi un mes después de que SUPER informase del acuerdo cerrado entre las partes, el objetivo del club consiste en asentar la idea de juego vista en la parte final de la competición, en la que se consiguió la permanencia del segundo equipo valencianista en el grupo III de Segunda Federación.

Las negociaciones quedaron encarriladas tras certificarse matemáticamente la salvación y culminaron con un entendimiento total entre ambas partes. Óscar Sánchez asumió el mando del filial el pasado mes de marzo tras la destitución de Miguel Ángel Angulo. Su impacto fue inmediato. En los seis encuentros que dirigió al equipo firmó un balance de cuatro victorias y dos derrotas, con unos números especialmente llamativos en el apartado ofensivo: 18 goles a favor y siete en contra.

El buen rendimiento mostrado por el equipo en ese tramo final de competición convenció a la dirección deportiva y a los responsables de la Academia, que han decidido dar continuidad al proyecto bajo la dirección del técnico murciano.

Un premio a su trabajo en la Academia

La renovación supone además un reconocimiento al trabajo desarrollado por Óscar Sánchez durante las dos últimas temporadas dentro de la estructura formativa del club. Antes de hacerse cargo del Mestalla, dirigió al Valencia Juvenil A, equipo con el que conquistó el título del Grupo VII de División de Honor en la temporada 2024/25 y alcanzó la final de la Copa de Campeones Juvenil.

En la recién finalizada campaña 2025/26 también participó en la consecución de un nuevo campeonato liguero del Juvenil A, consolidándose como una de las figuras más valoradas dentro de la cantera valencianista.

El nuevo acuerdo vincula a Óscar Sánchez con el Valencia hasta el 30 de junio de 2027, incluyendo además una temporada opcional que podrá activarse de mutuo acuerdo en función de la evolución del proyecto deportivo.

La Voz del Puchades

Continuidad entre el Juvenil y el Mestalla

La decisión encaja dentro de la estrategia diseñada por la Academia Valencia CF para fortalecer el puente entre el fútbol juvenil y el filial. La entidad pretende consolidar un modelo de trabajo coordinado que facilite la transición de los jugadores con mayor proyección hacia el Mestalla.

En esa línea también se espera que Euge Ribera continúe al frente del Juvenil A, manteniendo una estructura técnica alineada que permita dar continuidad al desarrollo de los futbolistas formados en Paterna.

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Con la renovación ya cerrada y oficializada, el Valencia da uno de los primeros pasos en la planificación de la temporada 2026/27, un curso en el que el VCF Mestalla volverá a competir en Segunda Federación con Óscar Sánchez como principal responsable de un equipo que aspira a seguir impulsando el crecimiento de los jóvenes talentos de la cantera valencianista.