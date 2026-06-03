Ya hay fecha para conocer el calendario de LaLiga 2026/2027, ¿cuándo empieza?

La próxima temporada empieza a tomar forma. Aunque todavía no hay acuerdo para saber cuándo empezará LaLiga la próxima temporada, ya se sabe cuándo se sorteará el calendario de la misma y el Valencia CF, así como el resto de equipos de Primera División, conocerán su primer rival de esta campaña y el resto de emparejamientos. La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol ha aprobado la celebración de la Asamblea General que reunirá al fútbol español en la Ciudad del Fútbol para cerrar la temporada. El mismo día, la Plaza Selección de Madrid acogerá el acto de presentación de los calendarios de las competiciones oficiales de la próxima campaña.

El 30 de junio se cierra la temporada 25/26 en el fútbol español y es la fecha en la que se reunirá la Asamblea General en sesión ordinaria que tendrá lugar, a partir de las 12:00 horas en la sede de la RFEF, la Ciudad del Fútbol. Ese mismo martes, 30 de junio, en el tránsito hacia la nueva temporada deportiva, se celebrará el acto de presentación de los calendarios de competición para la temporrada 2026/2027, tal y como ha sido aprobado por la Junta Directiva de la RFEF presidida por Rafael Louzán.

Un evento especial

Como ya sucediera hace un año, la RFEF dará a conocer en un evento especial que se celebrará a partir de las 19:00 horas, y de manera simultánea, todos los calendarios de las competiciones oficiales de la RFEF de la próxima temporada, tanto de fútbol como de fútbol sala masculinos y femeninos.

El evento se celebrará en la Plaza de Colón de Madrid, donde se ubicará Plaza Selección, el lugar de reunión de los aficionados para seguir a la Selección española de fútbol durante su participación en la Copa Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) / EFE

Sin acuerdo entre LaLiga y AFE

A falta de un acuerdo definitivo entre LaLiga y la AFE, la fecha de inicio de la competición española está todavía por definir. ¿El problema? Todo viene marcado por el final del Campeonato del Mundo que se iniciará en los próximos días en Estados Unidos, Canadá y México y los compromisos televisivos de LaLiga.

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Desde la AFE, ha explicado su secretario general, insisten en que los partidos deben empezar el fin de semana del 23 de agosto, mientras que LaLiga apuesta por comenzar diez días antes, el 14 de agosto. La prioridad de la AFE es "proteger la salud" de los futbolistas, sobre todo de aquellos que puedan disputar la fase final del Campeonato del Mundo, ha comentado Rivas. De ahí que inisistan en que se cumplan los plazos de vacaciones. “Nuestra intención es seguir empezando ese fin de semana del domingo 23 de agosto para que tengan ese descanso y puedan afrontar una temporada exigente en las mejores condiciones”, ha indicado el secretario general del sindicato de futbolistas.