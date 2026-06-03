Meunier desvela todas las claves de lo que quiere hacer con su futuro en el mercado

Thomas Meunier, del mismo modo que el valenciano Andrés García, es una de las opciones preferentes que maneja el Valencia CF para reforzar el lateral derecho. Una poisición en la que tanto el entrenador, Carlos Corberán, como la dirección deportiva liderada por Ron Gourlay y Lisandro Isei coinciden en la urgencia de realizar una renovación total. La baja de Thierry Rendall, con nuevo destino en Italia, ya está plenamente confirmada y con Dimitri Foulquier no se cuenta, pese al año que le resta de contrato. Los problemas físicos del futbolista de Guadalupe hacen que hasta finales de octubre o inicios de noviembre no vaya a estar, previsiblemente, apto para competir.

Justo hace una semana, el belga Thomas Meunier, quien cumplirá 35 en septiembre, concedió una entrevista al prestigioso diario deportivo francés 'L'Équipe' en la que hablaba abiertamente sobre sus planes para el futuro, una vez que concluye el 30 de junio contrato con el Lille. Precisamente, los 'Dogos', terceros de la Ligue1 tras PSG y Lens, disputarán la próxima edición de la UEFA Champions League y andan a la caza de un lateral derecho... y, claro, entre sus opciones, sigue estando también Meunier.

El Lille insiste sin darlo por perdido

Desde la concentración en el sur de Bruselas de la selección belga, con la que jugará la Copa del mundo, el experimentado carrilero le confesó al periodista del rotatitivo francés que el pasado lunes 25 de mayo recibió un mensaje, a las ocho de la mañana del presidente del Lille, Olivier Létang. "Creo que había soñado conmigo", bromeó. "Me dijo que la puerta seguía abierta y que estaba dispuesto a hacer algo. Le respondí que tenía que concretar ese deseo. La elección del entrenador -tras la marcha de Bruno Genesio- no cambiará demasiado las cosas para mí. Olivier sabe que soy una persona con experiencia. Nunca seré un problema para ellos".

El internacional por Bélgica, combinado con el que viajará a Estados Unidos el próximo lunes, 8 de junio, prosiguió explicando su situación en el Lille. "En mi posición está Tiago Santos, que ha tenido bastantes problemas físicos tras la operación de ligamentos cruzados. El equipo jugará la Liga de Campeones. Mi caso es parecido al de Nabil Bentaleb y Aïssa Mandi, que también terminan contrato. Son jugadores que podrían aportar muchísimo la próxima temporada. Nunca he cerrado la puerta al Lille. Sigo abierto", indicó hace menos de una semana.

Según 'L'Équipe', Meunier gestiona personalmente su futuro y las llamadas que recibe, entre ellas, una en nombre del Valencia CF. "Ya he recibido llamadas. Independientemente de las necesidades de cada club, las cosas pueden acelerarse muy rápido. A día de hoy ya podría firmar con alguno de ellos. Pero esa no es mi intención", respondió.

"Siempre hago las cosas en el último momento": el foco en el Mundial

Si se atiende a las últimas palabras en público del protagonista, en principio, Meunier no va a decidir su futuro en cuestión de días o pocas semanas. Su foco pasa por el Mundial de 2026 con la experimentada selección de los 'Diablos rojos'. "Quiero darme tiempo porque también tengo mis metas particulares. Siempre me ha gustado estar entre la espada y la pared. Mi situación puede jugar a mi favor. No tengo prisa. Siempre hago todo en el último momento y eso no cambiará a la hora de elegir club. He trabajado toda la temporada para estar en la selección nacional -en la Copa del mundo-. Si las cosas salen bien, surgirán oportunidades. Tomaremos la decisión correcta",argumentó a finales de mayo.

El jugador, que pasó por el Trabzonspor antes de llegar al Lille en el verano de 2024, conforme a lo expuesto por el diario galo, estaría encantado de repetir, ahora con el Mundial, una situación similar a la que vivió tras la Eurocopa de 2016, cuando su rendimiento le permitió fichar por el PSG. Recientemente recibió una oferta de un club de la Championship inglesa, una propuesta que califica de "interesante" y que le permitiría conocer de cerca el ambiente de los estadios ingleses. Sin embargo, mantiene una prioridad clara: seguir vinculado al fútbol de máximo nivel y a la selección belga. Entre las propuestas, como ha podido confirmar SUPER, hay más equipos de la liga española y también turcos.

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Se ve con fuerzas para jugar hasta los 40 años

"Mi deseo es seguir formando parte de la selección nacional. Salvo una oferta excepcional procedente de un país lejano, quiero seguir en un club competitivo desde el punto de vista deportivo. Espero que pueda disputar alguna competición europea para seguir siendo visible a los ojos de los 'Diablos rojos'. Incluso, si un club me propone jugar de mediocentro defensivo o mediapunta, me da igual, estoy abierto a todo. Como ya he dicho, yo sitúo el final de mi carrera alrededor de los 40 años. Si todo va bien, todavía me quedan seis años al máximo nivel". Meunier termina con un alarde de poderío, y lo cierto es que a su edad nadie le ha quitado con firmeza el puesto de titular en Bélgica, una selección entre las mejores del panorama internacional. Además, en el Lille ha jugado cerca de 2000 minutos al máximo nivel en Francia.